Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana tras las acusaciones de Jimena Monteverde: ¿Qué dijo?

Yanina Latorre cruzó a Maru Botana por su reciente respuesta a las acusaciones de Jimena Monteverde, Sergio Lapegüe y Coco Carreño sobre sus malas experiencias con ella. Debido a esto, la conductora respaldó los dichos y tuvo su descargo en contra de la cocinera.

El descargo de Yanina Latorre

«¿Por qué nunca nadie te defendió de los programas donde trabajaste? Todo el mundo tuvo una mala experiencia. Cada vez que digo algo de vos, me llaman para contarme mier…, que no me llaman la atención porque es lo mismo que yo viví con vos», comenzó Latorre.

Maru Botana salió a defenderse de las acusaciones de Monteverde, Lapegüe y Carreño y dijo estar “harta” de que hablen mal de ella. En su respuesta dijo “no conocer” a Jimena y que “se quede tranquila” porque ella no le hizo perder ningún trabajo.

«Es una basura, eso la grafica. Sabe perfectamente quién es. El problema con Jimena viene, y doy fe porque a mí me echaron de América por eso, porque Maru Botana puso como condición cuando entró al canal ser la única cocinera. La hizo echar, yo lo escribí en Twitter y me suspendieron del programa donde trabajaba, ‘Ponele la firma’«, reveló.

“Me llamó Fernanda Merdeni, me dijo que tenía que borrar el tuit y yo le dije que no. Le dije que trabajaba con independencia. Estaba diciendo la verdad porque tenía la palabra de Jimena y todo el cuento… Me suspendieron por dos domingos, un horror. Tuve una discusión terrible con Liliana Parodi, me dijo: ‘¿No vas a borrar el tuit?’. ‘No’, le dije. ‘¿Vas a seguir suspendida?’. ‘No, directamente me voy’, dije, y me fui. A mí no me vas a hacer nunca borrar algo de lo que digo”, sostuvo y confirmó que tuvo que dejar su lugar en el programa por el cruce con Botana.

Que pasó entre Maru Botana y Yanina Latorre

Tras respaldar las acusaciones que sostienen que Maru Botana no es buena compañera y ‘tiene aires de diva’, la angelita decidió detallar el principio de su mala relación con Botana y reveló que se conocen desde hace años.

“Fuimos compañeras de la facultad de primero a quinto año. Yo estaba de novia con un chico hermoso llamado Marcelo, un rugbier amigo del hermano de ella. La conozco de toda la vida”, explicó.

“Vos hablas de dos años porque sólo durante dos años fuimos amigas. Dejamos de serlo porque vos tenías un problema personal con mi cuerpo que era flaco, me hacías bullying y me dejaste sin mis amigas”, confesó.

Yanina explica que la raíz del problema entre ella dos fue por su físico y un rumor, que Botana comenzó, de que Latorre sufría de bulimia y así mantenía su delgada figura.

“En esa época era más flaca que Lola, y un día yo estaba sentada comiendo una torta, de esas divinas que ella hace, y delante de todos dice ‘¿Vos me vas a hacer creer que con ese cuerpito que tenés, comes todo eso y no llegas a tu casa y vomitás? Chicas, esta se hace la que come y lo único que hace es vomitar para sacar novios’”, dijo.

“Yo me quedé, en ese momento no tenía este carácter, porque fue una agresión tan tremenda. Me fui llorando y ese día me quedé sin amigas porque ella las convenció desde el resentimiento. Terminé quinto año en la facultad recibiéndome de contadora pública y de Licenciada en Administración, igual que ella, sin saludarnos. Ninguna me habló nunca más, me quedé sola sin amigos”, concluyó.

La contundente respuesta de Yanina Latorre y su razón para que ella contara la verdadera historia entre ambas, fue porque al finalizar el video que Maru Botana publicó defendiéndose, la chef le dedico unas palabras y nombró a su hija, Lola Latorre.

«Yanina… no quiero hablar porque Lolita me parece una divina y no quiero decir nada por ella. Las cosas de la facultad, lo que ella dice es todo mentira», dijo Botana en su video.