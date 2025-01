Yanina Latorre contó como fue su encuentro con Lionel Messi: «sabe todo sobre el Wanda Gate»

Yanina Latorre paró su torbellino de historias sobre el «Wanda Gate» durante la tarde de miércoles ¿el motivo? la periodista se encontró con Lionel Messi en Miami. «Banquen que estoy con el uno, después sigo con el fondo de la olla», mencionó la panelista y acto seguido publicó una serie de fotos junto al futbolista. Este jueves, la influencer le contó a Ángel de Brito como fue conocer al capitán.

«Es un tipo normal»: lo que contó Yanina Latorre sobre Lionel Messi

En comunicación telefónica con Ángel de Brito, Yanina Latorre contó todo sobre su encuentro con el capitán de la Selección Argentina. «Tengo que confesar la verdad, yo le pedí a Diego (Latorre) de conocerlo, porque estoy todo el día rascando fondo de olla, hablado de uno, de otro…», explicó la panelista quien está de vacaciones en Estados Unidos.

«Diego averigua, habla con él y le dijo que sí, que nos esperaba a las 11 de la mañana, fuimos los cuatro (con sus dos hijos) obviamente, la verdad que los nenes lloraban de la emoción, ¿lo que genera Messi, no?», contó Yanina. La influencer aseguró que Messi huele rico y que es una persona muy divertida.

«Primero, limpio, un olor a perfume que casi me desmayo. No sabés lo divertido que es, es un tipo normal«, dijo. Además, aparentemente el «goat» esta al tanto sobre los chismes de la farándula argentina. «Sabe todo del ‘Wandagate’ y le conté cositas, obviamente», aseguró Latorre.

«Cuando llegó a la casa, me escribe Antonela (Roccuzzo) y me dice ‘Llegó Leo en modo LAM, tiene todos los chismes‘, me cagué de la risa», comentó Yanina. «Hablamos de eso, habla de fútbol, de los precios en Argentina…», continuó la «angelita».

Además, parece ser que Messi le hizo una importante confesión a la periodista.«Me dijo que cuando terminara acá (Inter Miami), quería volver a Barcelona, que su lugar era ahí».