Yanina Latorre estalló contra la China Suárez y le dejó un contundente mensaje: “Yo ajusticio a minas como vos” 

Yanina Latorre comenzó su programa Sálvese Quien Pueda (SQP) por América TV contando que se estaban “matando por chat” con Eugenia la China Suárez. La panelista no se guardó nada y apuntó directamente contra la actriz, a quien acusó de faltar a los valores y de interferir en relaciones familiares, en un descargo cargado de enojo.

¿Qué le dijo Yanina Latorre a la China Suárez?

Yanina Latorre comenzó refiriéndose al escándalo que involucró a su esposo, Diego Latorre, y Natacha Jaitt años atrás. “Diego, a los cuarenta y pico, se calentó con Natacha, que era soltera y no le cagó la vida a nadie. Yo lo perdoné y soy tan digna que lo cuento en mi programa, porque no me da vergüenza”, afirmó Yanina, defendiendo su postura y destacando su transparencia. Sin embargo, rápidamente apuntó contra la China Suárez, marcando una diferencia tajante:

“Yo no me caliento con el marido de mis amigas, no hablo con mujeres por WhatsApp y después me meto con sus parejas. Eso no lo hago”.

YANINA DESTROZÓ A LA CHINA SUÁREZ. pic.twitter.com/pKDqVuOjyY — Real Time (@RealTimeRating) May 20, 2025

La panelista fue más allá, cuestionando las decisiones de la China en el ámbito personal: “Si me calentara con un tipo que tiene hijos, no le cago el vínculo con sus hijos. Yo soy hija de padres separados y sé lo que es. Mi papá tuvo una mujer que nunca se metió en el vínculo con sus hijas, algo que vos no hacés”.

En el descargo, Yanina se autoproclamó “una leona” que cuida a su familia y aseguró: “Yo a los infiernos me los gano, no me los meto en el orto”.

¿Qué le envió la China Suárez a Yanina Latorre que la hizo enojar?

Yanina Latorre reveló que la China Suárez le estaba mandando mensajes previamente a que ella comience con su programa. “Me mandaste videos míos llorando, pero ¿sabés por qué no llorás vos? Porque hacés llorar a las mujeres. Yo ajusticio a minas como vos. No tenés valores, y la gente sin valores me da vergüenza y ganas de vomitar”.