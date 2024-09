Silvina Escudero: “Con Matías Alé tuve una relación tóxica”

Silvina Escudero y Matías Alé fueron muy populares con su romance, luego de que el actor se separara de Graciela Alfano, tras diez años de relación.

Si bien pasó mucho tiempo y la bailarina está casada con otro hombre y, por su parte, el actor está comprometido y planea su boda para 2025, Escudero aún recuerda esos días de alta exposición.

Silvina Escudero sobre Matías Alé: «No me genera nada»

Durante una entrevista con Fernando Dente en Noche al Dente, Silvina aseguró que con Matías Alé tuvo “una relación tóxica”. Ambos serán participantes del Cantando 2024 y ella espera cruzarlo lo menos posible. “Ni en pedo compartiría camarín con Matías Alé”, se sinceró.

“Yo creo que trabajamos juntos en eventos o shows, no hicimos temporada. Hace 17 años estuve con él y no soy la misma Silvina. No me genera nada, lo digo bien y con respeto. No tengo ningún vínculo. No fue el amor de mi vida, ni mucho menos”, aseguró Escudero.

«La relación fue muy tóxica y muy mediática, pero no con tanta profundidad. Es más lo que generó en la gente que en mi corazón. Me alegro que hoy él esté bien”, concluyó.

Silvina Escudero estuvo alejada de las redes y los medios

Silvina Escudero estuvo muchos meses alejada de la televisión, del teatro y hasta de las redes sociales. Fue ahí que sus seguidores comenzaron a sospechar que algo malo le estaba ocurriendo. Luego ella confirmó que estaba mal, pero dijo que no estaba preparada para hablar sobre el tema y se limitó a postear frases motivacionales.

Finalmente, Ángel de Brito, autorizado por la bailarina, contó que lo que le había pasado a Silvina era la pérdida de un embarazo de 14 semanas, que había sido muy deseado y buscando junto con su marido Federico.