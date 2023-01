YSY A, el rapero que estará Neuquén por la Fiesta de la Confluencia, retó a su público

YSY A, el rapero que vendrá a Neuquén por la Fiesta de la Confluencia, volvió a ser tendencia en Twitter. Meses atrás había sido criticado por pedirle a sus fanáticos que dejen de cantar -el que no salta es un inglés- .

Ahora el rapero volvió a ser apuntado en las redes sociales por protagonizar un polémico ida y vuelta con el público en medio de un show. Al parecer un seguidor se subió al escenario y el artista lo bajó. Luego dejó un duro descargo.

«Silencio porque les quiero decir algo de verdad. Si me respetan, cállense un toquecito porque les quiero hablar en serio», comenzó diciendo YSY A.

«Yo dejo la vida y me tomo con mucho respeto y mucho compromiso mi trabajo de estar acá arriba del escenario», siguió el artista.

«El escenario es para el artista. Si ustedes me aman de verdad, no me pueden faltar el respeto como el bolu… que se acaba de subir al escenario», añadió.

«Yo no me subo a la moda de artistas que suben gente al escenario para hacerse los simpáticos y demás. Yo dejo el alma acá, pero este es mi lugar», cerró enojado el cantante.

YSY A frenó (de nuevo) su recital para RETAR a los asistentes. pic.twitter.com/7gO6VFJLK4 — Real Time 📈 (@RealTimeRating) January 21, 2023

YSY A estará en Neuquén por la Fiesta de la Confluencia

YSY A estará en la próxima edición de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén. El evento tendrá lugar del martes 14 al domingo 19 de febrero en la ciudad capital.

El rapero dirá presente el sábado 18 de febrero. Ese día también se espera la presentación de Duki y Lit Killah.