Dybala contó que le pidió a Paredes que se no se vaya a Boca: «No te vas a ir ahora, aguantá»

La frustrada vuelta de Leandro Paredes a Boca fue la novela del verano y Paulo Dybala, su compañero y amigo de Roma, reveló nuevos detalles de lo que charló con él.

“Le dije que hace 6 meses decidimos quedarnos y no se iba a ir ahora. ‘Aguanta, no te vayas todavía. Quedate un año más, vamos al Mundial y después vemos’ le dije», contó el cordobés en una entrevista con Los Edul, el programa de Gastón y Esteban Edul.

Más allá de eso, reconoció que se trató de una decisión personal. “Obviamente, uno dice eso y hay muchas cosas en el medio. Incluso, está su familia pero yo quería que se quede“.

🗣️ Paulo Dybala contó que le pidió a Leandro Paredes que no se vaya de la Roma a #Boca. pic.twitter.com/uS3uV0c5Kq — Boca Juniors – La Número 12 (@lanumero12comar) May 5, 2025

A su vez, el delantero le hizo un guiño al Xeneize. «Mi viejo era fanático de Boca, él me llevaba a todos lados cuando venían a Córdoba«, reveló.

Sobre volver la posibilidad de volver al fútbol argentino, comentó: «Al no haber jugado en Primera ni conocer los estadios es algo que tengo en mente, no sé si va a pasar pero me encantaría»,

Además, el delantero reconoció que Paredes lo presiona para que juegue en Boca. «Los hinchas me escriben, nunca fui a la cancha de Boca a ver un partido«, expresó.