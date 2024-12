Brenda Di Aloy habló sobre la supuesta crisis de Yuyito González con Javier Milei

Brenda Di Aloy, la hija de Amalia «Yuyito» González, fue consultada sobre los rumores de una supuesta crisis en la relación de su madre con el presidente Javier Milei.

Brenda Di Aloy: «Soy tan ajena a la situación como ustedes»

“Voy a aprovechar para aclarar una cosa. A mí me dicen que no tengo otra cosa para hablar, y yo la verdad que no hablo de esto, me preguntan y respondo”, dijo la participante del Cantando 2024.

Brenda aseguró que no se involucra demasiado en las decisiones de su madre: «Soy tan ajena a la situación como ustedes. Creo que más todavía. Desconozco muy bien que está pasando».

Pero ella cree que siguen en pareja: «Están juntos. Ayer fueron juntos a la cadena nacional, ahí estaba mamá. Yo la veo muy contenta y es lo único que me importa. Los vi juntos el otro día, mi mamá sube historias desmintiendo. Yo la veo feliz y bueno, a no darle cabida a las fake news».

Horas atrás, la propia Yuyito había desmentido la crisis en su programa Empezar el día. Mientras “Tan enamorado”, de Ricardo Montaner, sonaba de fondo, la conductora habló del tema: “Qué hermoso. Te amo amor, cuanto más nos quieren herir, más potencian nuestro amor, cuanto más nos quieren hacer daño, más nos unimos, más nos fortalecemos. Te amo mi vida, te amo amor».