Video | Yuyito González y su salida con Javier Milei al Colón: «Tengo ganas de enamorarme»

Amalia «Yuyito» González recibió en su programa «Empezar el día» a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares para hablar de su salida al Teatro Colón con el presidente Javier Milei. «Vinimos a confirmar todo», dijeron los periodistas al ingresar al estudio en el que la exvedette hace su programa.

«Dormí anoche, dormí mal, estuve afiebrada, estaba engripada hace dos días, pero acá estoy», comenzó a contar Amalia, quien remarcó que aún no está en pareja con el mandatario: «No somos novios. Si me invita, lo acepto. En el Colón había más gente en el palco, amigos de él. Karina Milei estaba trabajando y no fue… Fue una salida diferente a una salida habitual que haría cualquier persona. Yo no estaba nerviosa, estaba tranquilísima, estábamos bien pegados».

Yuyito González y sus «ganas» de enamorarse

Yuyito recordó que estuvieron a solas con Javier Milei cuando lo acompañó a la presentación de su libro: «Cuando fui al Luna Park a la presentación del libro estuvimos solos en el camarín, hablamos de varias cosas, se abrió una canal de comunicación, en qué va a derivar no sabemos».

«Tengo ganas de enamorarme, yo decía que el tema del amor ahora que ya tengo mis hijos tiene que ser el broche de oro, nada que sea un touch and go o para llenar la agenda o perder el tiempo. Estoy acostumbrada a cosas fuertes en mi vida. No fui a Olivos, pero si existiera otra invitación, la acepto«, concluyó Yuyito.

Quién es Yuyito González

Amalia González, mejor conocida como Yuyito, nació el 8 de marzo de 1960 en el barrio porteño de Caballito y es consideraba una de las vedettes que marcó tendencia en la escena del espectáculo de los 80 y 90. Hacia 1982, conoció a dos influyentes figuras que facilitaron su llegada a la TV y la farándula argentina: Pepe Parada y Gerardo Sofovich.

Así llegó a «La peluquería de Don Mateo», el programa que marcó un antes y un después en su carrera artística. Fue en este contexto donde recibió su icónico apodo «Yuyito», por participar en un sketch en el que hacía de jardinera. Guillermo Coppola fue uno de los hombres que marcó su vida sentimental. En efecto, una de las hijas de la exactriz, Bárbara, fue fruto de dicho romance. Hoy, Yuyito González tiene 64 años y es madre de Bárbara, Stefano y Brenda, siendo estos últimos hijos de César Di Aloy.

Si bien la exmodelo se manifestó trabajó siempre en el mundo del espectáculo, también incursionó en el periodismo y tuvo un gran acercamiento a Casa Rosada durante el gobierno de Carlos Menem.

