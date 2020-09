Redoblar el esfuerzo en pensar en el otro: el mejor regalo para Roca este año

septiembre 1, 2020 12:07 am

Por Emiliano Gatti, periodista



Transitar esta pandemia fue muy difícil para muchos argentinos, muchos roquenses, sobre todo por las consecuencias económicas que trajo y seguirá trayendo. Ante la necesidad de tantos vecinos de Roca que no pudieron salir a trabajar o que perdieron su forma de sostener la familia surgieron un sinnúmero de grupos que solidariamente encararon campañas solidarias. En muchos casos han continuado en el tiempo, en otros acciones puntuales para atender demandas particulares. A las carencias de alimentos se les sumó la de abrigo ahora con el crudo invierno y los pedidos se multiplican semana tras semana.



Los comedores y merenderos que venían trabajando desde hace años ven cómo día a día aumentan sus comensales. En los casos en que antes atendía solo niños ahora reciben familias completas. Pero también hay sectores donde nacieron nuevos espacios para atender esa demanda que viene de la panza cuando empieza a hacer ruidito.

Una de las tantas escenas que se vivieron en la gran fiesta solidaria que Emiliano Gatti soñó y pudo concretar el año pasado, en Roca. Ese valor, el de la empatía y pensar en el otro hoy lo rescata el conductor de TV como modo de superar la pandemia con sentido de comunidad.



Tantos días de encierro hizo que mucha gente que antes ni miraba al costado ahora si lo haga y de una u otra forma empezó a compartir lo que tal vez a ellos no les falta. Para todos los pedidos hay respuestas, no hay campañas que no tuvieron resultados alentadores y hasta los clubes deportivos mostraron su faceta más social y se movilizaron.



Irónicamente la multiplicación de los casos me hace pensar porque si somos solidarios a la hora de colaborar con un plato de comida no podemos serlo, o tal vez nos cuesta serlo más con el cumplimiento de las normas y medidas que permiten que nos cuidemos y por ende cuidemos a los demás.



Tiempos solidarios en pandemia, tiempo de pensar si es suficiente o si debemos redoblar los esfuerzos para que ese pensar en el otro no permita volver pronto a la “normalidad”.