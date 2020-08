Reforma judicial: tras la marcha, el gobierno acelera y la oposición va a la pelea

Lejos de desacelerar tras la protesta del lunes, el gobierno endureció el discurso y avanza en el Congreso con su ofensiva contra la Justicia. El plenario de las comisiones del Senado que debate la reforma judicial terminó de escuchar ayer a los expertos y el oficialismo busca aprobar dictamen en las próximas horas, para votar el proyecto en el recinto la semana que viene y mandarlo a Diputados.

Sin embargo, los planes del Ejecutivo se complican: al cerrado rechazo de Juntos por el Cambio, se suma que el lavagnismo anunció que no acompañará la norma en la Cámara baja, donde los números son más ajustados para el kirchnerismo.



Tras el cierre de las exposiciones de expertos y juristas sobre la reforma judicial, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y Justicia del Senado pasó a un cuarto intermedio sobre este tema hasta hoy a las 16: allí el oficialismo buscará sacar dictamen del proyecto.



A continuación, el oficialismo avanzó con otra de las patas de su ofensiva judicial: rechazó lo resuelto por la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal 5 María Alejandra Biotti, que le ordenó la semana pasada al Senado suspender la revisión de los pliegos de los miembros de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. El gobierno quiere revisar los casos de trasladados de jueces durante el gobierno de Macri que hoy investigan causas de corrupción K.



“Le pedimos al señor presidente que reflexione sobre el mensaje de la ciudadanía y retire el proyecto de reforma judicial”. Carta de Juntos por el Cambio al presidente

En paralelo, la cúpula de Juntos por el Cambio hizo pública una carta en la que solicitó al presidente Alberto Fernández que “retire el proyecto” de reforma judicial del Congreso

“Le pedimos al Señor Presidente que reflexione sobre el mensaje de la ciudadanía y retire el proyecto”, dice un tramo de la carta que la coalición opositora elaboró en un encuentro virtual de la cúpula partidaria.

Los referentes de JxC señalaron que “hoy cualquier iniciativa en ese sentido se encontrará sujeta a sospechas y no contará con el respaldo de la gran mayoría de la población” y plantearon que “hoy lo prioritario y oportuno es encontrar una salida a la crisis económica y social de la pospandemia”.



Además de advertir que buscará no habilitar siquiera el debate del proyecto, JxC busca que el protocolo de sesiones semipresenciales en Diputados se renueve sólo semana a semana, para tratar únicamente aquellos proyectos de ley que estén vinculados a la emergencia sanitaria y económica.

Pero la principal señal de alerta llegó desde los aliados. El Bloque de Consenso Federal, compuesto por Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini, advirtió ayer que no votará la reforma judicial. “Sin un acuerdo político fuerte y extendido, la reforma judicial es inviable. Y está claro que un acuerdo de ese tipo no existe. Por eso, el bloque de Consenso Federal no la votará”, adelantó la bancada legislativa que se referencia políticamente en Roberto Lavagna.



Consenso Federal integra el Interbloque Federal, junto a otros 8 diputados, incluidos los 4 de Córdoba que responden al gobernador Juan Schiaretti quien, cercado además por necesidades financieras y asistencia nacional, no adelantó su postura al respecto.