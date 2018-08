Aborto legal: Crexell anunció que presentará su propio proyecto

La posición de la senadora neuquina Lucila Crexell generó más de una crítica ante la posible abstención de su voto. Sin embargo, aseguró que mañana estará presente en el recinto y en el debate. “Cuando manifesté mi posición frente a la legalización del aborto aclaré que será la abstención si no encontramos una posición intermedia y razonable que dé respuesta al problema. Entre los aspectos que no acuerdo con la media sanción, uno es que hoy el sistema se Salud no está en condiciones de dar cumplimento a la prestación que se pretende garantizar con la ley que se quiere sancionar”, destacó la legisladora.

Por otra parte, Crexell acaba de presentar un proyecto que propicia una solución intermedia a la grieta existente sobre este tema.

En su escrito considera necesario modificar el tipo penal del aborto, limitándolo, de manera que hasta la semana doce la mujer puedan decidir libremente su interrupción con la intervención de un profesional de la salud y en un establecimiento de salud.

“A partir de la semana 13 si bien se tipifica el delito de aborto, se establecen dos excusas legales absolutorias; el peligro para la vida o la salud de la mujer o persona gestante, y cuando el embarazo fuere producto de una violación”, remarca su proyecto.