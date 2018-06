El paro nacional dejará a la región sin servicios fundamentales

El paro nacional de mañana dejará a la ciudad prácticamente vacía. La medida de fuerza alcanza a todos los gremios estatales y nacionales. No habrá transporte público ni clases, el funcionamiento de la administración pública se verá resentida y algunos comercios no abrirán sus puertas. El aeropuerto canceló sus vuelos y el tren del Valle no prestará servicios durante todo el día

Autobuses Santa Fe y Expreso Colonia no sacará sus colectivos a la calle en la ciudad de Neuquén y la empresa Ko:Ko confirmó que el gremio UTA se adhiere a la medida de fuerza desde la medianoche y que se suspenden los servicios durante todo el día.

Desde el sindicato ferroviario, La Fraternidad, confirmaron que los trabajadores del Tren del Valle también se suman al paro nacional.

Las empresas Aerolíneas Argentinas y Latam resolvieron cancelar todos los vuelos domésticos e internacionales, operados desde y hacia los aeropuertos de Argentina. La compañía de bandera informó ademas que para evitar posibles complicaciones se decidió adelantar los vuelos del domingo en la franja horaria de 20 a 23.59.

La Asociación Bancaria también se adhiere al paro y anunció un posible faltante de dinero en los cajeros automáticos. Los empleados agremiados a Sejun se adhieren al paro por lo cual la actividad en los tribunales judiciales se verá resentida. Misma situación se repetirá en la administración pública tanto provincial como municipal.

Los maestros son otro gremio que se encolumna a la medida de fuerza por lo que no habrá dictado de clases en los establecimientos públicos. Docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Comahue tampoco dictarán clases.

En cuanto a los servicios públicos, los camioneros mantienen su adhesión al paro, pese a que cerraron su paritaria con un 25% de aumento, por lo cual el lunes no se recolectará la basura.

El Sindicato de Luz y Fuerza también realizará medidas de fuerza. En la ciudad de Neuquén la cooperativa CALF solo garantizará una guardia mínima.

Mañana estará todo prácticamente paralizado y serán muy pocas actividades las que se podrán realizar. Pero queda una buena noticia. La empresa que administra el estacionamiento medido anunció que sus trabajadores se adhieren a la medida de fuerza nacional, por lo tanto estacionar en el microcentro será gratuito todo el día.