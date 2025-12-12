«La noche de las vacunas» llega a Neuquén para completar calendarios: fecha y lugares

El Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén anunció una gran iniciativa para promover la vacunación en toda la provincia: «La Noche de las Vacunas». El evento se desarrollará el jueves 19 de diciembre con el fin de completar esquemas de inmunización de cara a las fiestas y la temporada de verano.

La jornada de salud iniciará a las 18, hasta las 22. Será abierta a toda la comunidad y ofrecerá todas las vacunas del calendario disponibles. La iniciativa se extiende a toda la provincia, con la participación de diferentes distritos sanitarios, centros de salud y hospitales de Neuquén.

Puntos de Vacunación Confirmados para «La Noche de las Vacunas»

Neuquén Capital: Feria Neuquén Emprende (Parque Jaime de Nevares) Hospital Dr. Horacio Heller Hospital Bouquet Roldan Centro de Salud Progreso (Arabarco y Galarza) Hospital Plottier

Junín de los Andes: Vacunatorio Hospital Junín de los Andes

Vacunatorio Hospital Junín de los Andes San Martín de los Andes: Vacunatorio Hospital Ramon Carrillo

Vacunatorio Hospital Ramon Carrillo Las Coloradas: Hospital Las Coloradas

Hospital Las Coloradas Senillosa: Plaza de los artesanos Senillosa



Alerta en Neuquén: confirman tos convulsa y activan protocolo por sospecha de Sarampión

El sistema de salud de Neuquén se encuentra en «máxima alerta» tras la confirmación de un nuevo caso de tos convulsa (coqueluche) en Plottier y la activación del protocolo epidemiológico por la sospecha de un caso de sarampión en Senillosa. Esta doble emergencia sanitaria ha impulsado al Gobierno provincial a intensificar los llamados a la población para iniciar o completar de manera urgente sus esquemas de vacunación.

El caso de coqueluche fue detectado en una paciente de 8 años de la localidad de Plottier. Los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de la bacteria Bordetella pertussis. La niña había comenzado con síntomas a finales de noviembre, que incluían tos paroxística y vómitos.

La investigación de foco reveló un dato crítico que subraya la vulnerabilidad: tanto la paciente como su hermano de 13 años, quien también presenta síntomas, no cuentan con registros de vacunación en el sistema oficial, un hecho confirmado por su madre. Ante esto, el equipo de salud implementó un control de foco inmediato, suministrando tratamiento y realizando un rastreo de contactos escolares.

Paralelamente, se activó la alerta por la sospecha de sarampión en un niño de 5 años residente en Senillosa. A diferencia del caso de tos convulsa, este menor sí cuenta con su esquema de vacunación completo. Sin embargo, la investigación epidemiológica determinó que sus padres tienen esquemas incompletos o están pendientes de la dosis de la vacuna triple viral (que protege contra sarampión, rubéola y paperas).

Aunque el caso de sarampión aún está bajo investigación y no ha sido confirmado, el sistema de salud actuó de inmediato dada la naturaleza altamente contagiosa de la enfermedad. Como medida de prevención, se inició un rastreo de contactos que incluye a compañeros del jardín de infantes y de un centro deportivo. Las autoridades recuerdan que el sarampión se transmite por gotas liberadas al toser o estornudar, y puede ser grave, especialmente en niños menores de 5 años y personas malnutridas, pudiendo el virus persistir en el aire o superficies por hasta dos horas.

Esta situación subraya la importancia crucial de la inmunización. La doble emergencia de coqueluche y la sospecha de sarampión sirven como un recordatorio severo para la población de Neuquén sobre la necesidad de verificar y completar los esquemas de vacunación, no solo en los niños sino también en los adultos, a fin de proteger tanto la salud individual como la comunitaria.