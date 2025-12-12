Mercado de pases: cómo se mueven los cinco grandes

Racing no se metió en el mercado de pases porque sigue en competencia, mientras que los otros ya se están moviendo.

El miércoles 14 de enero abrirá el mercado de pases para el fútbol argentino. El período se extenderá hasta el martes 10 de marzo, aunque los equipos podrán adquirir jugadores antes de esa fecha sin inscribirlos todavía en el Registro de Inscripciones y Transferencias de la AFA.

El que más rápido empezó a moverse es River, que después de quedar eliminado en los octavos de final del Torneo Clausura ante Racing, comenzó a planificar el próximo año bajo la conducción de Marcelo Gallardo. Tras las negativas del Zenit por Román Vega y Luciano Gondou, y la alta cifra que solicitó el Liverpool FC por Kevín Amaro, el Millonario buscó alternativas.

Fausto Vera es el que más cerca está de arribar al club de Núñez. El volante central no es tenido en cuenta en el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli y, tanto el club como el jugador, buscan una salida. Llegaría a préstamo, con una opción de compra de 5 millones de euros. Además, Gallardo sueña con la llegada de Santiago Ascacíbar, aunque deberán esperar a que Estudiantes finalice su actividad. En la delantera apuntan a Tadeo Allende, actualmente en Inter Miami, y a Gianluca Prestianni, del Benfica.

Boca aún no se metió de lleno en el mercado porque todavía no definió quién será su nuevo entrenador. De todas formas, Marcelo “Chelo” Delgado confirmó el interés por Marino Hinestroza, el veloz extremo colombiano de Atlético Nacional de Medellín, quien ya había sido buscado en el mercado invernal aunque sin avances debido a que el club pidió más de 8 millones de dólares.

Racing disputará este sábado la final del Torneo Clausura ante Estudiantes, por lo que recién después se meterá en el mercado. En caso de campeonar, jugará el Trofeo de Campeones ante Platense. Sin embargo, todo indica que Facundo Mura se marchará libre: el roquense termina su contrato este mes y sería transferido a Inter Miami, donde sería compañero de Lionel Messi. Otra posible salida que preocupa es la de Santiago Sosa, ya que el Flamengo está interesado y estaría dispuesto a pagar su cláusula de rescisión de 13 millones de euros.

En la vereda de enfrente, Independiente ya concretó una venta. Nicolás Vallejo, quien este año jugó a préstamo en Liverpool FC, tuvo un muy buen desempeño. El club uruguayo decidió comprar la totalidad de su pase por 2 millones de dólares, y Vallejo firmó contrato por tres años.

Por último, San Lorenzo averiguó condiciones por Ignacio Vázquez. Damián Ayude, su entrenador, tomó contacto con el capitán de Platense, aunque el jugador definirá su futuro después del Trofeo de Campeones, que se disputará el 20 de diciembre en San Nicolás.

Otros movimientos en el fútbol argentino

Argentinos Juniors busca sumar experiencia para afrontar el repechaje de la Copa Libertadores. Por eso ya comenzó a moverse y pretende cerrar las incorporaciones de Enzo Pérez y Gabriel Arias. Tanto el volante de River como el arquero de Racing finalizan su contrato este mes y se marcharán en busca de protagonismo en nuevos equipos. Otro ex River que formará parte de otro equipo es Nacho Fernández; el volante jugará en Gimnasia de La Plata, que también pretende a Milton Casco.

Por su parte, Vélez vendió a su capitán, Agustín Bouzat, al Houston Dynamo de la MLS. En tanto, Tigre está interesado en retener a Ignacio Russo, quien llegó a préstamo desde Rosario Central, club al que intentará comprarle el pase.