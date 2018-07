Escuelas sin clases por la falta de gas en Cutral Co y Huincul

En la Escuela N° 22 de Plaza Huincul, se debieron suspender las clases por una falla detectada en el servicio de gas natural. Como las tareas de refacción no se terminaron a tiempo los alumnos iniciarán antes el receso invernal. El desperfecto se suma al CPEM N° 51 de Cutral Co que hace dos semanas que no tiene actividad escolar por problemas con las válvulas del gas.

En el primero de los establecimientos el desperfecto fue detectado el viernes cuando el personal sintió un fuerte olor a gas. Ante esta situación, la guardia de Camuzzi Gas del Sur acudió a verificar las instalaciones, teniendo en cuenta que la subdistribuidora Tecnogas Patagónica SA fue suspendida por 120 días y constató una serie de irregularidades por lo que retiró el medidor.

En consecuencia, desde el lunes, están sin gas natural. Desde el establecimiento educativo, se informó a la comunidad que la suspensión es por “tiempo indeterminado”. Es por esta razón, que las y los alumnos están ya con el receso escolar adelantado.

Hasta después del receso

Además anticiparon que se deberá esperar a saber si en las vacaciones de invierno se concluyen las tareas y se aprueba la inspección de la empresa para que se vuelva a instalar el medidor de gas.

De este modo, las familias tendrán que estar atentas a lo que se informe desde el establecimiento. En este caso, aquí también funciona un jardín de infantes, pero el edificio está separado y el servicio de gas no se vio afectado, por lo que las clases son normales.

En Cutral Co, una situación similar y desde hace dos semanas, se observa en el CPEM N° 51. Allí el personal detectó la falla en dos válvulas y también se debió retirar el medidor como medida de seguridad. Como los trabajos demandan tiempo, desde el equipo directivo, se convocó a las familias para que se mantengan al tanto y se prepararon trabajos prácticos para que las y los estudiantes puedan realizar en sus casas.