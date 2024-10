Extenderían la cobertura del Complemento Leche de la AUH: qué implica para los beneficiarios

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) extendería la cobertura del Complemento Leche y el Complemento de Cuidado de Salud en los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La medida se enmarcaría dentro del nuevo Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia.

Capital Humano y el Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia

Días atrás, el Ministerio de Capital Humano había confirmado que el Banco Mundial otorgará préstamos para la promoción del desarrollo infantil temprano de niños vulnerables.

«Este financiamiento le permitirá al Ministerio de Capital Humano llevar adelante el Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia con el objetivo de contribuir a la promoción del desarrollo infantil temprano de niños vulnerables y mejorar la efectividad y la eficiencia de los programas de transferencias monetarias para poblaciones vulnerables, incluyendo mujeres embarazadas y niños menores de 48 meses, aumentando su acceso a servicios de desarrollo infantil en áreas focalizadas de la Argentina», había señalado el Ministerio.

El monto total será de US$ 1.200 millones, de los cuales US$ 700 millones corresponden a recursos de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 500 millones a recursos de financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), anunció Capital Humano.

AUH: extenderían el Complemento Leche y el Complemento Cuidado de Salud

El Complemento Leche y el Complemento de Cuidado de Salud se aplica a los niños de hasta 3 años en el marco del Plan de los Mil Días. Este programa, establecido por ley, tiene como objetivo asegurar una adecuada alimentación y atención de salud para mujeres embarazadas y niños en sus primeros años de vida.

Con la implementación del Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, estos beneficios se extenderían hasta los 4 años de edad. Por ello, se ampliaría la asistencia especial otorgada a las familias de la AUH, explicó EconoBlog en su sitio web.