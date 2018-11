Internas del MPN: pese a las denuncias, Figueroa señaló que seguirá en su cargo

El vicegobernador Rolando Figueroa finalmente habló ayer sobre los resultados de la interna del Movimiento Popular Neuquino del domingo, reiteró que fue víctima de un “fraude”, acusó a los dirigentes de la lista Azul de utilizar plata del Estado para comprar votos “a billetazo limpio”, pero se ocupó de dejar algo en claro: permanecerá en el gobierno hasta el 10 de diciembre de 2019.

El referente de la lista Violeta dijo que continuará al frente de la Legislatura porque es la función que le otorgó la ciudadanía, pese que lanzó graves acusaciones hacia su compañero de fórmula. “Con todas las cosas que estoy diciendo, me gustaría que algún fiscal actúe de oficio”, planteó.

Los resultados provisorios de la interna arrojaron un triunfo de la lista Azul que encabezó Omar Gutiérrez del 57% frente al 38% obtenido por la Violeta. Sin embargo, una reunión de militantes conducida por el propio Figueroa el lunes resolvió desconocer los números, impugnar la elección y pedir que se realice nuevamente, esta vez con el sistema de boleta única electrónica.

“Fue un robo. Esto no es el partido que yo conozco. Hay dos o tres personas que se han apropiado de este partido”, acusó Figueroa, quien reiteró las denuncias que habían hecho sus apoderados respecto de supuestas irregularidades como el ofrecimiento de “muchísimo dinero” en las filas de votación, la entrega de “planes sociales a mansalva”, la introducción de boletas falsas y la eliminación del padrón de “personas que en las redes sociales habían manifestado su adhesión a la propuesta” de la Violeta.

Las principales acusaciones de Figueroa fueron dirigidas al exgobernador Jorge Sapag, a quien desde el inicio de la campaña eligió para confrontar. También le dedicó un pasaje de su denuncia al “compañero Guillermo Pereyra”, pues aseguró que el día de la elección llegaban trafics del gremio petrolero que él conduce y les otorgaban las boletas de la lista Azul a quienes bajaban de ellas. “Es una forma de ganar una elección que nunca palpé de esa manera, quizás ocurre en algunos gremios donde las personas se perpetúan en el poder”, sugirió.

Hasta ahora, las denuncias no tuvieron eco en la dirigencia Azul y mucho menos en el gobierno, aunque se mantenga aún la incógnita de qué cómo actuará si la Junta Electoral rechaza la posibilidad de volver a convocar la elección. Una vez hecha la presentación, tiene 48 horas para resolverlo.

Ayer se le consultó a Figueroa si evaluaría disputar su candidatura a gobernador “por afuera” del MPN, pero respondió con una indefinición. “Yo no evalúo absolutamente nada. Nuestras resoluciones son por asamblea”, planteó.

Sobre su continuidad dentro del gobierno, en cambio, fue rotundo. “El rol que se me ha otorgado es el de presidente de la Legislatura pese a que siempre se me ha diezmado poder, muchos diputados son manejados por Jorge Sapag y responden a él. Hubo incluso una maniobra para enviarme como diputado nacional y dejar a cargo a (Alma) ‘Chani’ Sapag de la Legislatura. Sin embargo, he acompañado a todos los pedidos que ha hecho el Ejecutivo por respetar que ese poder está a cargo de Gutiérrez. Eso irá por otro carril y ojalá actúe la justicia”, sostuvo.