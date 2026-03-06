Cómo hacer cookies de banana y coco: la receta fácil sin horno ideal para el snack del colegio

Cuando las bananas empiezan a madurar demasiado en la frutera, aparece la oportunidad perfecta para preparar una receta simple, rápida y muy rica. Las cookies de banana y coco son una de esas preparaciones que se hacen en pocos minutos, sin horno y con ingredientes que casi siempre están en casa.

Además de ser fáciles de preparar, tienen otra ventaja: son una alternativa natural y práctica para el snack de los chicos, ideal para llevar al colegio, al club o a cualquier actividad. Al no llevar harinas refinadas ni azúcares agregados, resultan una opción más saludable para sumar a la merienda.

La combinación de banana madura y coco rallado aporta dulzor natural, buena textura y una sensación de saciedad que las convierte en una colación energética.

Ingredientes

2 bananas grandes y bien maduras

1 ½ tazas de coco rallado

1 chorrito de esencia de vainilla

Opcional:

Chips de chocolate amargo

Nueces picadas

Paso a paso para preparar las cookies

1. Pisar las bananas

En un bowl, pisar las bananas con un tenedor hasta lograr un puré bien liso. Este será el ingrediente que aportará humedad y dulzor natural a la preparación.

2. Incorporar el coco y el sabor

Agregar la esencia de vainilla y comenzar a sumar el coco rallado de a poco, mezclando con una cuchara hasta obtener una pasta húmeda que pueda moldearse.

Si la mezcla queda demasiado blanda, se puede agregar un poco más de coco.

3. Formar las cookies

Tomar pequeñas porciones de masa, hacer una bolita y aplastarla suavemente con las manos para dar forma de galletita.

Si se usan chips de chocolate o nueces, se pueden presionar sobre la superficie en este momento.

4. Llevar al frío

Colocar las cookies en un plato o bandeja y llevarlas al freezer durante 15 a 20 minutos o a la heladera durante aproximadamente una hora.

Este paso permite que el coco absorba la humedad de la banana y las cookies queden firmes.

Tips para mejorar la receta

Una opción muy tentadora es bañar la mitad de cada cookie en chocolate amargo derretido para sumar contraste de sabores.

También se puede reemplazar una parte del coco por avena instantánea, lo que dará una textura un poco más rústica pero igualmente sabrosa.

Cómo conservarlas

Estas galletitas se conservan muy bien en un recipiente hermético dentro de la heladera hasta por cuatro días.

Son perfectas para desayunos rápidos, meriendas o para preparar con anticipación snacks saludables para que los chicos lleven al colegio o a sus actividades deportivas.

Con información de Parati