El enojo de Colapinto tras el flojo rendimiento de Alpine en Australia: «Tenemos que entender por qué estamos tan mal»

Este jueves, la Fórmula 1 inició una nueva era, con cambios reglamentarios y técnicos que debutaron el Gran Premio de Australia. Franco Colapinto fue protagonista en las dos prácticas, pero los resultados no fueron los deseados.

En la Práctica Libre 1, el argentino finalizó en la 16° ubicación, por delante de Gasly (18°), con un registro de 1m23s325. Franco realizó 25 vueltas en Albert Park sin inconvenientes, a excepción de un despiste cuando transcurría la mitad de la prueba.

Luego, volvió al circuito para la FP2. El pilarense pudo bajar su tiempo (1:22.619), pero terminó 18° por detrás de Gasly (16°), a casi 3 segundos de Oscar Piastri, el mejor de esta prueba libre. Tras estos resultados, la sorpresa fue total. En los test de Barcelona y Bahréin, Alpine mostró un gran nivel y generó expectativa de terminar en, al menos, la mitad de tabla.

El argentino mostró su disconformidad por los resultados del primer día en el GP de Australia.

En el cierre de la primera jornada, Colapinto habló con la prensa y no ocultó su malestar por el desempeño del monoplaza y el equipo: «Tenemos que entender por qué estamos tan mal comparados con Bahréin. Es una pregunta que por ahora no tiene respuestas«.

«Habíamos visto un par de cosas claras que teníamos en el auto para trabajar, que no estaban funcionando como deberían. Pero no entendemos la falta tan grande de performance comparado con los otros equipos«, se sinceró.

Cabe destacar que el argentino aclaró que McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes estaban en otro escalón, pero que podrían competir con Haas, Racing Bulls, Williams y Audi, cosa que estuvo muy lejana en los primeros ensayos.

Franco también remarcó una de las falencias claves del auto: «En las curvas vamos muy lentos cuando ves el GPS, no tenemos el grip, no tenemos la carga». Pero dejó un mensaje esperanzador para el segundo día del: «Hay que seguir trabajando y poner todo junto mañana para tener la mejor performance posible, pero por ahora estamos bastante lejos«.

Colapinto generó preocupación después de la FP2

Al cierre de la Práctica Libre 2, el argentino se vio con molestias en su ojo derecho, lo que generó preocupación en Alpine y sus fanáticos. Mas tarde, el piloto de 22 años llevó tranquilidad y aclaró la situación:

«¡Tuve un pequeño problema con un poco de hielo seco y residuos en el ojo al final de la segunda sesión de entrenamientos libres!», detalló. Además, remarcó que se encuentra en buenas condiciones: «No fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación«.

¡COLAPINTO CON MOLESTIAS EN UN OJO! Así salió el argentino tras la FP2 en Melbourne.



Horarios del GP de Australia

Viernes 6 de marzo:

Prácticas Libres 2 – 2:00

Prácticas Libres 3 – 22:30

Sábado 7 de marzo:

Clasificación – 2:00

Domingo 8 de marzo: