La casa de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Miami: lujo, piscina y un refugio de 3,7 millones de dólares

La residencia de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Miami representó, al momento de mudarse, el inicio de una nueva etapa para la pareja. Tras su reconciliación, ambos decidieron instalarse en la ciudad estadounidense para apostar a la convivencia y acompañar el nuevo desafío profesional del futbolista, que se sumó al Inter Miami CF, equipo en el que también juega Lionel Messi.

La propiedad, cuyo valor ronda los 3,7 millones de dólares, se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Miami. Se trata de una vivienda que combina diseño moderno, confort y privacidad, pensada como un refugio para equilibrar la intensa agenda laboral de ambos.

Una casa moderna y llena de luz

La vivienda se destaca por su arquitectura contemporánea y líneas simples. Está desarrollada en una sola planta y cuenta con amplios ventanales que conectan los ambientes interiores con el jardín, lo que permite aprovechar al máximo la luz natural.

El terreno incluye un gran parque rodeado de vegetación y una piscina climatizada, ideal para disfrutar del clima cálido de Miami. El diseño del espacio exterior invita a pasar tiempo al aire libre, ya sea para relajarse, recibir visitas o simplemente descansar.

Ambientes amplios y estilo minimalista

En el interior predominan los tonos neutros, como blancos, grises y madera clara, que generan una estética elegante y relajada. La cocina, el comedor y el living forman un espacio integrado que prioriza la comodidad y la vida cotidiana en pareja.

La decoración mantiene un estilo minimalista pero cálido, con materiales nobles y detalles sutiles que aportan personalidad sin caer en excesos.

Uno de los ambientes más destacados es el dormitorio principal, que cuenta con grandes ventanales con vista al jardín y un baño en suite con ducha tipo spa y bañera independiente, pensado para el descanso.

Espacios para entrenar y crear

La casa también incluye un gimnasio privado, donde Rodrigo De Paul puede continuar con su rutina de entrenamiento. El espacio está equipado con máquinas modernas y tiene una pared de vidrio que conecta visualmente con el jardín.

Por su parte, Tini cuenta con distintos espacios para relajarse, como un sauna, un home theater y un pequeño rincón musical donde puede ensayar o trabajar en nuevas canciones.

Con esta propiedad, la pareja encontró un lugar que combina comodidad, intimidad y estilo, ideal para disfrutar de su vida en Miami mientras continúan desarrollando sus respectivas carreras.