Israel atacó los centros de mando de Hezbollah en la capital de Líbano

El ataque se realizó en el puesto de mando ejecutivo de Hezbollah. (Foto: Mohamed Azakir)

Representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron una serie de ataques contra infraestructura de Hezbollah en Beirut, Líbano, en las últimas horas. Los objetivos fueron fijados en centros de mando y 10 edificios de varios pisos con objetivos militares.

Según las fuerzas israelíes, el ataque fue exitoso contra el mando del consejo ejecutivo y afirmaron que se aplicaron medidas de precaución antes de los ataques, incluyendo advertencias, armas de precisión y vigilancia aérea. Se reportaron 26 ataques aéreos coordinados en la zona.

Según informó la Agencia Nacional de Noticias del estado libanés, los ataques se produjeron después de que el Ejército israelí emitió advertencias de evacuación a los residentes de diversos barrios de los suburbios del sur. Desde el primer informe, no se registraron víctimas o heridos civiles.

Ante este panorama, varios hospitales y centros de salud del sur de la capital implementaron medidas de emergencia, evacuaron ciertas salas y transfirieron pacientes a lugares más seguros ante el temor.

Sumado a la situación, los medios informaron que el bombardeo provocó explosiones que sacudieron Beirut y las zonas aledañas, mientras aviones de guerra israelíes continuaban con intensos vuelos sobre la capital y la Cordillera del Líbano.

Ataque a los centros de mando de Hezbollah: el motivo del ataque de Israel al territorio libanés

El pasado lunes, Hezbollah disparó misiles y drones hacia Israel. Se acreditó el ataque y afirmó que el motivo fue en represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, tras un ataque conjunto estadounidense-israelí.

Una vez consumado el ataque, el partido libanés emitió una advertencia en hebreo a los residentes de los asentamientos del norte de Israel ubicados a menos de cinco kilómetros de la frontera, instándolos a desplazarse más al sur.

Como respuesta, Israel lanzó ataques aéreos contra objetivos de Hezbollah y desplegó fuerzas terrestres en el sur del Líbano, representando amenazas tanto terrestres como aéreas para los residentes.

Tras recibir el ataque en el sur, miles de residentes libaneses comenzaron a evacuar el lugar, provocando congestiones de tráfico en las carreteras que salen de los suburbios y en las rutas de salida de la capital.

Fuentes locales afirmaron que la aglomeración en los caminos surgió por la tardanza de las personas, ya que muchas familias comenzaron a evacuar después de los impactos aéreos y provocaron atascos masivos en las ruta.

Con información de NA.