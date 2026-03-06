Cotización del dólar hoy: lo que tenés que saber este viernes 6 de marzo 2026

En el cierre de una semana marcada por la alta volatilidad geopolítica internacional, el dólar oficial inicia este viernes 6 de marzo 2026 con estabilidad en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.

A pesar de la presión global sobre las monedas emergentes y la caída en el precio de activos clave como el oro, el Banco Central (BCRA) logró blindar su estrategia local, hilvanando ayer su rueda número 42 consecutiva de compras en el mercado mayorista. Con las reservas brutas perforando levemente el piso de los u$s46.000 millones debido a pagos programados y revaluación de activos, la autoridad monetaria mantiene el tipo de cambio un 14,9% por debajo del techo de la banda cambiaria —establecido en $1.617,5—.

La atención de los operadores se centra hoy en la capacidad del organismo para finalizar la semana con saldo positivo, en un escenario donde el mercado asimila las nuevas proyecciones de inflación del REM, que ya anticipan un sendero de desinflación más marcado para el cierre del trimestre.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este viernes 6 de marzo 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este viernes 6 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1370 1420 Banco Nación 1375 1425 Banco ICBC 1375 1435 Banco BBVA 1375 1425 Banco Supervielle 1391 1431 Banco Ciudad de Bs As 1365 1425 Banco Patagonia 1380 1430 Banco Hipotecario 1380 1430 Banco Santander 1380 1430 Banco Credicoop 1375 1425 Banco Macro 1382 1430 Banco Piano 1380 1435 Banco BPN 1370 1440

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este viernes 6 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este viernes 6 de marzo 2026:

$1.370 para la compra .

. $1.440 para la venta.

Balance semanal del BCRA: compras récord y el impacto técnico de los pagos de deuda en las reservas

Al cierre de la primera semana completa de marzo 2026, el Banco Central (BCRA) consolida una dinámica de «fortaleza operativa» pese a los ruidos del frente externo. Durante la rueda del jueves, la autoridad monetaria logró absorber otros u$s150 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), extendiendo su racha positiva a 42 jornadas consecutivas.

Sin embargo, las reservas brutas mostraron un retroceso técnico, situándose en los u$s45.825 millones. Esta baja no responde a una pérdida de divisas por intervención, sino al cumplimiento de pagos programados con organismos internacionales y a la revaluación negativa de activos —como el oro y el yuan— frente al fortalecimiento global del dólar.

Bajo el actual esquema de bandas cambiarias, el BCRA mantiene un control estricto de la volatilidad. Con el dólar oficial operando un 14,9% por debajo del límite superior de la zona de flotación, el organismo cuenta con el respaldo necesario para enfrentar los vencimientos del mes sin sacrificar la estabilidad de los precios.

Para los analistas, este «colchón» de divisas es el que permite que Argentina mantenga su ancla nominal, incluso en un contexto donde las monedas de la región sufren depreciaciones por la tensión en Medio Oriente. La clave para la próxima semana será observar si la liquidación del agro comienza a acelerarse, lo que le permitiría al Central compensar los pagos de deuda y retomar la senda de crecimiento en sus tenencias brutas.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este viernes 6 de marzo 2026

Viernes 6 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1375 1395

Dólar MEP y CCL: la brecha resiste el ruido externo y se consolida en zona de paridad técnica

En el mercado de capitales, las cotizaciones bursátiles cierran la semana con un comportamiento de notable resiliencia. El dólar MEP (o bolsa) se mantiene estable en torno a los:

$1.433.

Consolida así una brecha que apenas supera el 1% respecto al oficial minorista. Esta mínima diferencia ha neutralizado la demanda especulativa, transformando al MEP en una herramienta de dolarización puramente transaccional para el pequeño ahorrista y las pymes, que encuentran en los bonos de la serie AL30 y GD30 un puente seguro y legal para resguardar su liquidez.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera este viernes 6 de marzo 2026 cerca de los:

$1.500.

Refleja así una calma inusual a pesar del fortalecimiento global de la divisa estadounidense. La profundidad del mercado local y la vigencia del esquema de liquidación exportadora continúan actuando como un dique de contención para el dólar de las empresas.

Para los operadores de la City, el hecho de que el CCL no haya reaccionado con saltos bruscos ante el conflicto en Medio Oriente es una señal de que los inversores institucionales priorizan la tasa real positiva en pesos, validando el escenario de desinflación que el Gobierno y el mercado proyectan para el cierre del trimestre.

Dólar tarjeta hoy: el recargo del 30% lo mantiene como la opción más cara ante un MEP en mínimos

En el cierre de la primera semana completa de marzo 2026, el dólar tarjeta se ubica en los:

$1.852,50.

Este se calcula tomando como base la cotización del Banco Nación ($1.425) más la percepción del 30% a cuenta de Ganancias. A pesar de la estabilidad del oficial, esta cotización continúa siendo la más gravosa del sistema financiero, situándose un 29% por encima de las opciones que ofrece el mercado bursátil.

Para quienes enfrentan consumos en plataformas de streaming o planean gastos en el exterior para el próximo fin de semana, la ventana de oportunidad sigue abierta: al cancelar el resumen utilizando dólar MEP ($1.433), los usuarios logran «saltar» el peso de la carga impositiva. Esta operatoria permite un ahorro de $419 por cada dólar gastado, consolidando una brecha de eficiencia que el mercado no veía desde hace meses. En un contexto donde la inflación de marzo 2026 se proyecta a la baja, el uso inteligente de los dólares financieros se vuelve la herramienta de ahorro familiar por excelencia.