Jones Huala en huelga de hambre: “lo privan del ejercicio de su fe”

Organismos de derechos humanos piden por la situación de Facundo Jones Huala que lleva más de veinte días en huelga de hambre en la cárcel federal de Esquel, para pedir que se le autorice realizar la ceremonia mapuche Wiñoy Tripantu, por el solsticio de invierno.

El estado de salud de Jones Huala preocupa a las organizaciones que han realizado diversos reclamos para que se le permita realizar la ceremonia mapuche dentro del penal y consecuentemente levante la huelga de hambre.

“Enviamos una carta a (Claudio) Avruj, a (Germán) Garavano y a la ONU”, afirmó hoy en Bariloche Norma Ríos, presidenta de la APDH nacional quien señaló que con la decisión de la Justicia y del Servicio Penitenciario Federal de impedir a Jones Huala realizar su ceremonia “privan el ejercicio de su fe”.

“Hacemos responsable al gobierno desde el presidente para abajo de lo que pueda pasar”, dijo en alusión a las consecuencias para la salud de Jones Huala de continuar con la huelga de hambre.

Para la APDH “el sistema penitenciario no puede decidir arbitrariamente sobre esto, no puede tomar decisiones sobre un aspecto cosmogónico que los penitenciarios desconocen, no son mapuches e ignoran la cosmovisión mapuche”.

“La respuesta del juez Lleral y de las autoridades del Servicio Penitenciario reactualiza, en el escenario político y jurídico, el debate que tiene como eje la incorporación de la dimensión originaria o indígena en las estructuras del Estado Argentino, que debe reconocerse como pluriétnico, y abandonar de modo definitivo ese ideal decimonónico de una nación deseada como homogéneamente blanca, monolingüe y monocultural”, indicó la organización en un comunidado.

También días atrás Hebe de Bonafini, de la fundación Madres de Plaza de Mayo, realizó una toma de la Casa de Chubut en Buenos Aires para pedir que se permita a Jones Huala realizar el Wiñoy Tripantu y su medida fue levantada con el compromiso del gobernador de esa provincia, Mariano Arcioni, de que sería autorizado. El compromiso fue realizado por la máxima autoridad provincial a pesar de que interviene en este caso la Justicia y el Servicio Penitenciario Federal.