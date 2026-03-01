ESCUCHÁ RN RADIO
En vivo | Apertura de sesiones ordinarias 2026: gritos y cruces entre Javier Milei y la oposición

El presidente abre el periodo de sesiones ordinarias este domingo 1 de marzo por cadena nacional. Anticipará las reformas que se vienen para este año.

Redacción

Este domingo 1 de marzo, Javier Milei dará su discurso para dar inicio al periodo de sesiones ordinarias 2026. Transmitida por cadena nacional, la disertación del presidente tendrá un fuerte eje en la batalla cultural, mienrtas que hay expectativas por posibles anuncios.

En medio de la euforia legislativa y con un Congreso alineado con la agenda libertaria, Milei compartirá su visión con respecto al presente y anticipará las reformas que se vienen para este año.

“HOLA A TODOS…!!! La Moral como Política de Estado. Nos vemos a las 21:00 hs desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, indicó el jefe de Estado en sus redes sociales.

Desde Infobae revelaron que el mandatario se reunió esta mañana con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para ultimar los detalles de su discurso para esta noche. “La noche de hoy será histórica. Fin”, publicó por su parte el funcionario.

Entre los principales ejes, se estima que el presidente hablará principalmente sobre la batalla cultural, como lo hizo en Suiza en el Foro Económico de Davos en Suiza, en donde esbozó su frase «Maquiavelo ha muerto».

Seguí el minuto a minuto de la apertura de sesiones ordinarias 2026

01/03 21:52

Javier Milei: «La AUH aumentó en un 492,9% respecto al 2023»

El presidente resaltó el rol de Sandra Pettovello frente al Ministerio de Capital Humano y resaltó que «la Asignación Universal Por Hijo aumentó en un 492,9% respecto al 2023» tras la reasignación de partidas.
01/03 21:49

Javier Milei aseguró que eliminaron los piquetes

El presidente sentenció que los piquetes pasaron «de 9000 por año a cero».
01/03 21:48

Milei: «Estamos poniendo orden en la frontera»

El presidente sostuvo que bajaron la tasa de homicidio «en un 17% a nivel nacional» y se redujo «en un 65% los homicidios en Rosario», y que en 2025 se redujo un 20% la tasa de hurtos, «el valor más bajo de la historia reciente».

En este sentido, afirmó que están «poniendo orden en la frontera, donde los narcos salían y entraban a su antojo».
01/03 21:43

Milei habló de la compra de reservas

El presidente resaltó el proceso de compra de dólares del BCRA «a pesar de tener que pagar todo el año una deuda en dólares cash por la falta de acceso a los mercados internacionales de crédito».
01/03 21:41

Javier Milei sobre Caputo: «Mejor ministro de Economía del mundo»

El presidente aseveró que el funcionario eliminó el déficit fiscal «de una sola tajada» y el recinto coreó su nombre. El mandatario mencionó que eliminaron «el 30% del gasto primario del Estado en términos reales»:
01/03 21:37

Javier Milei: «El fisco perseguía a todos»

El presidente indicó que antes AFIP (hoy ARCA) perseguía a los argentinos «por hacer una transferencias o por querer comprar dólares que hoy compran libremente».
01/03 21:34

Javier Milei: «Nuestras fronteras eran un colador»

El presidente indicó que «como país no sabíamos quién entraba, quién salía y por eso entraban los peores y se iban nuestros jóvenes».
01/03 21:30

Javier Milei: «La tasa de desempleo cayó»

El presidente aseguró que «la tasa de desempleo cayó a pesar de que aumentó la oferta, quiere decir que aumentaron los puestos de trabajo más que lo que aumentó la oferta».
01/03 21:26

Milei: «Los chorros son ustedes»

El presidente estaba saludando a su «banda de rock presidencial» cuando el legislador Martínez le gritó «banda de delincuentes». El mandatario no dudó en responder y le respondió: «Dejá de mirarte al espejo, los chorros son ustedes».
01/03 21:25

Javier Milei: «Dejaron a la mitad de los trabajadores en el mercado informal»

El presidente destacó la reforma laboral y dijo que la gestión anterior dejó sin derechos a la mitad de la masa laboral y sostuvo que tras la gestión de Alberto Fernandez el 30% de los trabajadores formales era pobre.
01/03 21:23

El mensaje de Milei a Cristina Kirchner

Luego de asegurar que las acusaciones contra el Gobierno por corrupción son «falsas», Milei recordó que Cristina Kirchner está presa y que continuará en esa situación también por la causa Cuadernos.
01/03 21:21

Javier Milei sobre los audios de ANDIS: «No tienen además los crudos»

En medio de gritos de legisladores opositores, el presidente respondió a las acusaciones del caso ANDIS, dijo que los audios «son falsos» y que además «no tienen los crudos».
01/03 09:18

Bullrich se acercó a abrazar a Milei en medio del discurso

El presidente estaba hablando sobre la baja en la edad de imputabilidad cuando Bullrich se acercó a brindarle un abrazo.
01/03 21:16

El cruce entre Milei y la oposición

Luego de ser aplaudido por el oficialismo, Milei señaló a los diputados y senadores y les dijo que «también pueden gritar que soy presidente de ustedes también». Inmediatamente, el sector opositor empezó con silbidos y gritos, a lo que Milei contestó: «Ustedes no pueden aplaudir porque tienen las manos en bolsillos ajenos».

Por último, les pidió que sigan con las «operaciones» que después los va a ir a buscar a la Justicia.
01/03 21:14

Javier Milei destacó que cumplieron «todas las promesas de campaña en 2005»

El presidente celebró que hayan aprobado el «primer presupuesto libre de déficit fiscal libre de default en 100 años». En este sentido, sostuvo que bajaron impuestos y que a la par el ajuste lo sufrió la política.
01/03 21:11

Javier Milei saludó a Benegas Lynch previo a su discurso

En su primera intervención, el presidente saludó al «padre del liberalismo argentino» antes de brindar su discurso.
01/03 21:08

Libertarios cantaron La Renga para recibir a Javier Milei

Diputados y senadores entonaron los versos de «Panic Show» para recibir al presidente en el Congreso.
01/03 20:59

Javier Milei llegó al Congreso para dar su discurso

Acompañado por Victoria Villarruel, el presidente ingresó al recinto y saludó a diputados y senadores.
01/03 20:34

El equipo de Gabinete se prepara para el discurso de Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió una foto junto al resto de los integrantes del equipo de Gabinete a la espera de la llegada de Javier Milei al Congreso. Horas previas, el funcionario desmintió las versiones que circularon sobre los ejes discursivos del presidente que tendrá esta noche.
01/03 20:32

Empezó la sesión preparatoria de la Asamblea Legislativa  

La vicepresidenta y titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel, dio inicio a la sesión preparatoria de la Asamblea Legislativa en el Congreso.

En el recinto, diputados, senadores, gobernadores y ministros del Gobierno dicen presente previo al discurso de Javier Milei, pautado para las 21.

Victoria Villarruel dio inicio a la sesión preparatoria de la Asamblea Legislativa en el Congreso. Foto: Gentileza Senado.


