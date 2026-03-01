EN VIVO
En vivo | Apertura de sesiones ordinarias 2026: gritos y cruces entre Javier Milei y la oposición
El presidente abre el periodo de sesiones ordinarias este domingo 1 de marzo por cadena nacional. Anticipará las reformas que se vienen para este año.
Este domingo 1 de marzo, Javier Milei dará su discurso para dar inicio al periodo de sesiones ordinarias 2026. Transmitida por cadena nacional, la disertación del presidente tendrá un fuerte eje en la batalla cultural, mienrtas que hay expectativas por posibles anuncios.
En medio de la euforia legislativa y con un Congreso alineado con la agenda libertaria, Milei compartirá su visión con respecto al presente y anticipará las reformas que se vienen para este año.
“HOLA A TODOS…!!! La Moral como Política de Estado. Nos vemos a las 21:00 hs desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, indicó el jefe de Estado en sus redes sociales.
Desde Infobae revelaron que el mandatario se reunió esta mañana con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para ultimar los detalles de su discurso para esta noche. “La noche de hoy será histórica. Fin”, publicó por su parte el funcionario.
HOLA A TODOS…!!!— Javier Milei (@JMilei) March 1, 2026
La Moral como Política de Estado.
Nos vemos a las 21:00 hs desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias.
VIVA LA LIBERTAD CARAJO! pic.twitter.com/ldrGWmn7Vp
Entre los principales ejes, se estima que el presidente hablará principalmente sobre la batalla cultural, como lo hizo en Suiza en el Foro Económico de Davos en Suiza, en donde esbozó su frase «Maquiavelo ha muerto».
Seguí el minuto a minuto de la apertura de sesiones ordinarias 2026
Javier Milei: «La AUH aumentó en un 492,9% respecto al 2023»
Javier Milei aseguró que eliminaron los piquetes
Milei: «Estamos poniendo orden en la frontera»
En este sentido, afirmó que están «poniendo orden en la frontera, donde los narcos salían y entraban a su antojo».
Milei habló de la compra de reservas
Javier Milei sobre Caputo: «Mejor ministro de Economía del mundo»
Javier Milei: «El fisco perseguía a todos»
Javier Milei: «Nuestras fronteras eran un colador»
Javier Milei: «La tasa de desempleo cayó»
Milei: «Los chorros son ustedes»
Javier Milei: «Dejaron a la mitad de los trabajadores en el mercado informal»
El mensaje de Milei a Cristina Kirchner
Javier Milei sobre los audios de ANDIS: «No tienen además los crudos»
Bullrich se acercó a abrazar a Milei en medio del discurso
El cruce entre Milei y la oposición
Por último, les pidió que sigan con las «operaciones» que después los va a ir a buscar a la Justicia.
Javier Milei destacó que cumplieron «todas las promesas de campaña en 2005»
Javier Milei saludó a Benegas Lynch previo a su discurso
Libertarios cantaron La Renga para recibir a Javier Milei
Javier Milei llegó al Congreso para dar su discurso
El equipo de Gabinete se prepara para el discurso de Milei
Gabinete nacional listo para partir hacia el Congreso de la Nación a escuchar las palabras del Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. Fin. pic.twitter.com/mV53k1hAWe— Manuel Adorni (@madorni) March 1, 2026
Empezó la sesión preparatoria de la Asamblea Legislativa
En el recinto, diputados, senadores, gobernadores y ministros del Gobierno dicen presente previo al discurso de Javier Milei, pautado para las 21.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar