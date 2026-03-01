En vivo | Apertura de sesiones ordinarias 2026: gritos y cruces entre Javier Milei y la oposición

Este domingo 1 de marzo, Javier Milei dará su discurso para dar inicio al periodo de sesiones ordinarias 2026. Transmitida por cadena nacional, la disertación del presidente tendrá un fuerte eje en la batalla cultural, mienrtas que hay expectativas por posibles anuncios.

En medio de la euforia legislativa y con un Congreso alineado con la agenda libertaria, Milei compartirá su visión con respecto al presente y anticipará las reformas que se vienen para este año.

“HOLA A TODOS…!!! La Moral como Política de Estado. Nos vemos a las 21:00 hs desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, indicó el jefe de Estado en sus redes sociales.

Desde Infobae revelaron que el mandatario se reunió esta mañana con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para ultimar los detalles de su discurso para esta noche. “La noche de hoy será histórica. Fin”, publicó por su parte el funcionario.

HOLA A TODOS…!!!

La Moral como Política de Estado.

Nos vemos a las 21:00 hs desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias.



VIVA LA LIBERTAD CARAJO! pic.twitter.com/ldrGWmn7Vp — Javier Milei (@JMilei) March 1, 2026

Entre los principales ejes, se estima que el presidente hablará principalmente sobre la batalla cultural, como lo hizo en Suiza en el Foro Económico de Davos en Suiza, en donde esbozó su frase «Maquiavelo ha muerto».