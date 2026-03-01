Regreso de Nahuel Gallo: el gendarme liberado por Venezuela ya vuela hacia Argentina en un avión de la AFA

Nahuel Gallo vuelve a Argentina, tras gestiones adjudicadas a AFA y en un avión vinculado a la Asociación.-

Luego de casi quince meses de incertidumbre y gestiones silenciosas, el gendarme argentino Nahuel Gallo recuperó su libertad en las últimas horas. La noticia fue confirmada este domingo por su familia y por la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que sorprendió al revelar su rol clave en la logística de repatriación.

Nahuel Gallo, quien permanecía detenido en Venezuela desde diciembre 2024, ya se encuentra a bordo de un vuelo privado con destino a Buenos Aires. «Acabo de hablar con Nahuel. Estamos profundamente emocionados; Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas«, expresó conmovida su esposa, María Alexandra Gómez, a través de sus redes sociales.

Liberaron a Nahuel Gallo: el «puente humanitario» de la AFA y el agradecimiento a Delcy Rodríguez

En un giro inesperado de la diplomacia, la institución madre del fútbol argentino fue la encargada de emitir el primer comunicado oficial sobre la liberación.

La publicación de «Chiqui» Tapia en su cuenta oficial de X.-

Bajo el título “El fútbol, un puente humanitario”, la entidad destacó la predisposición del gobierno venezolano:

Gestión deportiva : la AFA agradeció explícitamente a la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez , y a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar los contactos necesarios.

: la agradeció explícitamente a la presidenta de Venezuela, , y a la por facilitar los contactos necesarios. Presencia oficial: en la primera imagen de Gallo en libertad, se lo ve acompañado por Luciano Nakis (prosecretario de AFA) y Fernando Isla Cáceres (jefe de Relaciones Institucionales), quienes viajaron para asegurar el traslado.

Los detalles del vuelo de regreso de Nahuel Gallo: el avión del «Chiqui» Tapia en la ruta Caracas-Ezeiza

El traslado de Nahuel Gallo se realiza en una aeronave con historia en el mundo de la dirigencia deportiva y empresarial:

La aeronave : se trata de un Bombardier Learjet 60 (matrícula LV-KMA) perteneciente a la empresa Baires Fly.

: se trata de un Bombardier Learjet 60 (matrícula LV-KMA) perteneciente a la empresa Baires Fly. Vínculos : es el avión que habitualmente utiliza el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia , para sus traslados oficiales y privados.

: es el avión que habitualmente utiliza el , para sus traslados oficiales y privados. El operativo: el uso de esta unidad privada permitió una salida rápida del gendarme tras la firma de su excarcelación, evitando las complicaciones de los vuelos comerciales en una región con el espacio aéreo actualmente restringido por conflictos internacionales.

448 días de espera por el regreso de Nahuel Gallo: el fin de una detención que marcó al país

Nahuel Gallo había sido detenido en diciembre 2024 en un contexto de máxima tensión política en Venezuela. Desde entonces, su caso se convirtió en un reclamo constante de organismos de derechos humanos y de su familia en Argentina.

La liberación de este domingo no solo representa el fin de un calvario personal para el cabo primero, sino que además destraba un conflicto que la diplomacia formal no había podido resolver en más de un año.