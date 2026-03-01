Marcos Castro inauguró el 37° Período Ordinario de Sesiones y defendió el rumbo de transformación de Viedma

El intendente de Viedma, Marcos Castro, dejó formalmente inaugurado el 37° Período Ordinario de Sesiones del Concejo Deliberante y brindó su mensaje anual ante concejales, funcionarios, instituciones y vecinos.

La sesión fue encabezada por el presidente del cuerpo, Pedro Bichara, quien en la apertura destacó la relevancia democrática del acto y remarcó el valor institucional de recibir a un intendente elegido por el voto popular, a días de conmemorarse un nuevo aniversario del golpe militar.

Durante el inicio también se leyeron salutaciones de autoridades que no pudieron asistir, entre ellas la del gobernador Alberto Weretilneck, quien envió un mensaje en el que subrayó la responsabilidad de cumplir con las tareas encomendadas por vecinos y vecinas y deseó éxito para el nuevo período.

En el comienzo de su discurso, Castro definió la apertura de sesiones como «el acto institucional más importante que un gobierno tiene», ya que permite rendir cuentas, informar el estado de la gestión y proyectar el futuro de la ciudad.

El intendente hizo hincapié en la continuidad política iniciada en 2019 y recordó su rol en la gestión anterior. «Sabíamos que no éramos los que veníamos a inventar nada, que había todo un proceso de muchos años de institucionalidad«, expresó.

En ese sentido sostuvo que el objetivo fue «darle a Viedma la oportunidad de dar un salto cualitativo en su infraestructura y en su urbanización», y recordó que en ese momento hablaban de «derribar muros invisibles» como metáfora de integración urbana.

«Tengo el privilegio de gobernar en un proceso de continuidad», afirmó, al señalar que muchas de las acciones actuales son resultado de políticas públicas sostenidas en el tiempo.

Uno de los ejes centrales fue la transformación de la costanera. «Asumimos a fines de 2019 solamente con un local comercial en la costanera de Viedma. Solamente un local comercial y mucho por hacer», recordó.

Marcos Castro abrió las sesiones en Viedma y defendió el rumbo de su gestión ante el Concejo. Foto: Pablo Leguizamon.

Aseguró que el crecimiento de ese sector «no fue obra del Espíritu Santo», sino el resultado de «un trabajo comprometido y una planificación ordenada».

Contexto nacional y desafíos

Castro contextualizó la gestión en un escenario nacional complejo. Aseguró que el municipio enfrentó situaciones inesperadas y explicó que no era su estilo «victimizarnos o plantear que no resolvemos determinadas cuestiones por culpa de un tercero«, aunque remarcó la necesidad de explicar «dónde estamos parados».

En el tramo referido a las cuentas públicas, sostuvo que «la situación financiera del municipio es indispensable conocerla» porque «cualquier política pública conlleva un recurso económico que afectar«.

En ese marco destacó que el Ejecutivo contaba con presupuesto aprobado, ordenanza tarifaria vigente y autorización para la toma de crédito destinada a infraestructura y fortalecimiento institucional.

En otro tramo de su mensaje, el intendente volvió a agradecer el acompañamiento del Concejo Deliberante en decisiones clave vinculadas al endeudamiento y al ordenamiento financiero.

«Todos estos logros se los debo al Concejo Deliberante, lo debemos reconocer», afirmó. Y explicó que si el cuerpo no hubiese autorizado la toma de crédito, el municipio no podría haber avanzado en obras de infraestructura. «Era un gran desafío que el Concejo nos faculte a tomar un crédito, pero después teníamos que calificar», señaló.

En ese sentido, indicó que cuatro bancos que operan en la ciudad calificaron al municipio y que esa evaluación fue posible «gracias a una administración responsable, a cuentas públicas totalmente saneadas y a una realidad económica y financiera que nos permite llegar al sistema financiero con sus exigencias y poder calificar».

Recordó que el crédito fue tomado bajo un sistema que definió como «distinto» y que el municipio estaba próximo a cancelar la cuarta cuota, con el objetivo de finalizar este año el pago total. También mencionó que ya se canceló un crédito anterior, destinado al asfalto de la zona norte, tomado entre 2020 y 2021.

«La realidad económica, presupuestaria y financiera de la municipalidad de Viedma nos permite crecer», sostuvo.

Inflación, actualización de tasas y servicios

El intendente dedicó un tramo a explicar el impacto del proceso inflacionario entre 2019 y 2025. Señaló que la inflación acumulada en ese período fue del 3471%, mientras que los costos de higiene urbana aumentaron 3732%. En contraste, afirmó que la recaudación por la tasa de limpieza creció un 2525%.

«Y los servicios se siguieron prestando. Los servicios se ampliaron. Los servicios mejoraron«, remarcó.

También defendió la actualización de tarifas en el sistema de taxis, medios de pago y transporte público, en un contexto donde, según indicó, ya no existen subsidios nacionales ni provinciales.

«Hay ciudades que ya no tienen transporte público, ciudades que tienen tarifas arriba de los 2500 pesos«, señaló, y sostuvo que en Viedma el servicio se mantuvo, incluyendo la administración integral de la línea Viedma–El Cóndor y el refuerzo estival hacia La Lobería.

Gestión integral de residuos

Otro de los ejes fue el sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Castro recordó que el proyecto fue impulsado en gestiones anteriores. Explicó, debieron trabajar en la gobernanza del sistema, crear el consorcio y resolver cuestiones estructurales como el traslado interprovincial de residuos.

Indicó que el municipio creó la tasa específica para el sistema y que la recaudación fue creciendo. En 2025, señaló, se alcanzaron ingresos por aproximadamente 470 millones de pesos, frente a un costo operativo superior a los 900 millones.

«Nosotros estamos haciendo las cosas bien», sostuvo, y destacó la calidad ambiental alcanzada, señalando que la ciudad dejó de tener basurales a cielo abierto y mejoró el tratamiento de efluentes.

El intendente de Viedma, puso el foco en la situación financiera del municipio

En otro tramo de su mensaje, el intendente de Viedma, puso el foco en la situación financiera del municipio y defendió el modelo de administración implementado.

«Tuvimos un resultado financiero que arrojó un superávit de 2300 millones de pesos», afirmó. Aclaró que ese resultado no fue producto de ajustes en servicios esenciales ni de frenar obras públicas. «No fue atacar el servicio público, no fue que el servicio sea la variable de ajuste», sostuvo.

Según explicó, el excedente fue consecuencia de haber «ordenado cuentas», asumir responsabilidades y alcanzar entendimientos con los gremios municipales, a quienes agradeció por el acompañamiento.

Inversión con crédito autorizado

El intendente también defendió la autorización otorgada por el Concejo para la toma de un crédito por mil millones de pesos. Aseguró que no fue destinado a salarios sino a inversión en equipamiento.

«La autorización que solicitamos no es para pagar salarios, bajo ningún punto de vista. Es para endeudarnos en cuestiones que la ciudad lo necesita, es para brindar más y mejores servicios», afirmó.

Detalló la incorporación de maquinaria y vehículos municipales, entre ellos motoniveladora, retroexcavadora, compactador, minicargadora, camiones y equipamiento para bacheo. Además, indicó que trabajadores municipales viajaron a Buenos Aires para retirar un camión batea con brazo de más de 12 metros, destinado a reforzar operativos.

Higiene urbana y control

En materia de limpieza urbana, Castro sostuvo que el municipio puede fortalecer operativos, pero advirtió que es necesario un cambio de conducta comunitario.

«De nada va a servir si no corregimos conductas», afirmó. Y agregó: «Frente al incumplidor vamos a ser muy, pero muy rigurosos».

Se refirió a la formación de microbasurales en distintos barrios y cuestionó que vecinos de otros sectores depositen residuos donde no corresponden. «Eso no va más», expresó.

En el cierre de su discurso, Castro puso el foco en tres ejes centrales: la recaudación por barrios, el acceso a la tierra y el ordenamiento urbano.

«Una información objetiva que necesiten y necesitemos conocer es esta. La ciudad de Viedma tiene una realidad urbanística de barrio totalmente distinta y diversa», afirmó al detallar los niveles de pago de tasas municipales. Señaló que existen barrios que superan el 80% de cumplimiento, otros que se ubican entre el 50% y el 80%, y sectores que no alcanzan el 30%.

«Bajo ningún punto de vista los servicios varían o hay servicios de más o de menos calidad. Para nosotros todos los barrios son iguales», sostuvo, aunque reconoció que «tenemos que mejorar estas métricas».

En materia de hábitat, defendió la política de producción de suelo urbano y la creación de Distrito Sur. «Viedma tenía que asumir que había vecinas y vecinos que hacían muchos años estaban en la espera de un lote con servicio», expresó. Destacó que el municipio logró ampliar el banco de tierras sin tomar crédito para comprar superficie: «No tuvimos que salir a tomar crédito para comprar tierra. Lo hicimos con política pública».

También marcó una postura firme frente a la especulación con lotes adjudicados. «La tierra adjudicada que no se ocupa o no se construye es tierra que no cumple su función social», advirtió, y sostuvo que habrá «firmeza frente a la especulación, el abandono y la vivez», aunque con «sensibilidad ante situaciones de vulnerabilidad real».

Finalmente, reivindicó el proceso de regularización y escrituración. «Hay un proceso de escrituración que Viedma tiene que empezar a hacer de manera agresiva», afirmó, al considerar que el título de propiedad permite proyectar futuro y consolidar derechos.

El mensaje cerró con una reivindicación de la participación comunitaria, el rol de las juntas vecinales y la defensa de la educación pública y la soberanía, con especial mención a la causa Malvinas.