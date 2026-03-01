El crimen ligado al tráfico de desechos ya es una amenaza global según Naciones Unidas

La basura puede afectar en la salud de personas cercanas a vertederos clandestinos.-

Los delitos relacionados con los residuos representan un peligro creciente para el medio ambiente y la sociedad, afirma un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con la colaboración de expertos de la Secretaría de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, UNEP, y la Organización Mundial de Aduanas.

El reporte señala que, a diferencia de otros bienes ilegales como armas o drogas, el tráfico de residuos muchas veces se origina porque su eliminación cuesta dinero a los generadores.

Por eso, existen cadenas complejas de actores, desde recolectores informales hasta grandes empresas y grupos criminales organizados, que buscan ganar dinero evadiendo leyes ambientales.

Según UNODC, los residuos no son un problema menor: sólo en 2024, el mercado legal de gestión de desechos llegó a 1,2 mil millones de dólares.

Sin embargo, alrededor de un tercio de la basura mundial se trata sin respetar criterios ambientales adecuados.

Los residuos más traficados son aparatos electrónicos, mezclas de basura, vehículos al final de su vida útil, plásticos, y metales.

El tráfico suele darse de países ricos a países o regiones con menor control, donde gestionar desechos es más barato pero más riesgoso para la gente y la naturaleza.

En particular, enormes cantidades de electrónicos, plásticos y autos usados son exportados ilegalmente desde Europa y Norteamérica hacia Asia, África y, cada vez más, América Latina.

El costo de limpiar un vertedero ilegal puede superar los 15 millones de dólares.-

Cómo se realiza el tráfico

El informe advierte que el crimen del desecho aprovecha vacíos legales, bajos controles, corrupción, y la falta de cooperación entre países.

Hay grandes empresas y mafias implicadas, que usan métodos como falsificar documentos, cambiar etiquetas, sobornar funcionarios o mezclar residuos peligrosos con otros menos dañinos. Inclusive plataformas de internet son empleadas para planear los envíos ilegales.

No sólo el ambiente sufre: las personas que viven o trabajan cerca de vertederos ilegales o plantas de reciclaje informales pueden enfermarse con metales pesados, plásticos, y vapores tóxicos liberados por una gestión inadecuada. El estudio destaca que limpiar un solo vertedero ilegal puede costar hasta 15 millones de dólares y no siempre es posible reparar el daño.

La ONU insiste en que combatir estos delitos requiere mejorar las leyes, aumentar los recursos y la cooperación internacional, y exigir cuentas y sanciones más duras tanto a empresas como a personas. La solución pasa por fortalecer la fiscalización, compartir datos y capacitar a los equipos que investigan estos delitos, para cuidar el planeta y a sus habitantes.