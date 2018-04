La elección en Regina concentra la atención política de la provincia

La elección del nuevo intendente de Regina, que se realizará hoy, concentra la atención del mundo político rionegrino. A pesar de que sólo se elegirá un jefe municipal para completar un período de 18 meses, los partidos provinciales y nacionales están expectantes del resultado porque lo toman como un test en base al cual se posicionarán de cara a las elecciones de gobernador del año que viene.

Un total de 26.100 vecinos, incluyendo extranjeros que se empadronaron voluntariamente, están habilitados para votar hoy.

Podrán elegir entre cuatro candidatos. La Lista 2 del Frente para la Victoria postula a Carlos Vazzana; la lista 210 del Frente de Unidad Trabajadora lleva a Norma González Dardik, la 418 de Juntos Somos Río Negro tiene como candidata a Marcela Ávila, y la lista 640 de Cambiemos propone a Carlos Rodríguez.

En nueve escuelas de la ciudad se distribuirán las 76 mesas que desde las 8 y hasta las 18 estarán abiertas para la elección. En la Escuela 52 estarán las mesas de la 1 a la 8, en la Escuela 58 funcionarán las mesas de la 9 a la 16 y en el Centro de Educación Media N° 11 estarán las mesas de la 17 a la 23.

En el Centro de Educación Técnica N° 18 funcionarán las mesas 24 a la 33, en la Escuela 257 las mesas 34 a 40 y la mesa única de extranjeros; mientras que en la escuela 265 se habilitarán las mesas de la 41 a 45, en el Instituto de Formación Docente las mesas 46 a 55, en la Escuela 370 estarán las mesas 56 a 65 y en la escuela 279 las mesas de la 66 a 75.

En el padrón que se habilitó para esta elección no se incluyó a los jóvenes a partir de los 16 años, si bien está reconocida tanto a nivel nacional como provincial su participación. Desde el Tribunal Electoral Municipal se indicó que en la normativa por la que en diciembre se convocó a esta elección anticipada, no se estipuló la participación de los jóvenes; y posteriormente el Concejo Deliberante no trató este punto.

La elección, si bien es de carácter municipal, ha despertado un fuerte interés en todas las fuerzas políticas, que buscarán usar el resultado de la compulsa como una base sobre la que se proyectarán para las elecciones generales de 2019. Funcionarios y dirigentes de todas las fuerzas visitaron y acompañaron a los candidatos durante las últimas semanas en Villa Regina.