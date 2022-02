La tormenta de anoche trajo complicaciones en distintos puntos de la provincia de Neuquén

En varios puntos de la provincia de Neuquén se registraron ayer fuertes tormentas. Las precipitaciones duraron poco tiempo pero fueron en gran cantidad. Las localidades en las que se vivió un temporal más intenso fueron: Añelo, Plottier, Cutral Co y Plaza Huincul. En algunos casos, Defensa Civil y bomberos tuvieron que asistir a los vecinos.

En Añelo, varias calles se inundaron, lo que produjo que vecinos de la ciudad tengan que ser asistidos por el ingreso de agua a sus viviendas. Desde Defensa Civil detallaron que «hubo bastante caída de agua en cortos plazos. Como el suelo de Añelo es arsilloso, complicó el barro. El agua se terminó diluyendo sola».

Personal de Defensa Civil, Desarrollo Social Municipal, Obras y Servicios, y bomberos de la localidad trabajaron en los sectores afectados y utilizaron motobombas para sacar el agua. A su vez, emplearon maquinaria para despejar zonas y que transcurra el aluvión.

En este momento aún hay calles cortadas por el barro «y no se le permite a la ciudadanía transitar porque ni siquiera con vehículos 4×4 se puede pasar«. Por otra parte, recomiendan nuevamente circular con precaución sobre la Ruta provincial 7, a la altura del badén de Carranza, ya que hay acumulación de agua y sedimento en la calzada.

En Plottier el temporal provocó la caída de un árbol de gran porte hacia una vivienda. El hecho se produjo en el barrio Jorge Ávila. Según detallaron, no hubo que lamentar afectación de personas ni daños materiales, pero si fue necesaria la asistencia de Defensa Civil para retirarlo.

Por Cutral Co y Plaza Huincul, el temporal también pasó con fuertes precipitaciones. Sin embargo, no hubo intervenciones de emergencia, señalaron desde Defensa Civil. El pronóstico de la AIC para ambas localidades señala que hoy habrá mejorías durante el día, aumentando levemente la nubosidad por la noche. Sin embargo, no habrá nuevos periodos de lluvias.

En la zona de Añelo, la AIC señaló mejorías durante el día, con algunas ráfagas de viento durante la noche de hoy y del domingo. Plottier tiene otro panorama: llegada la noche aumentará la nubosidad y el viento arribará recién al anochecer del domingo.

Las imágenes que dejó el temporal:

La Ruta 7, a la altura de Carranza ahora. Solicitan circular con precaución. Foto: gentileza Defensa Civil.

El árbol que cayó en Plottier ya fue retirado. Foto: Gentileza Defensa Civil.