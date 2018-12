Las fuerzas de seguridad en debate

Kosovsky señaló que si bien el reglamento no modifica la Constitución, los tratados internacionales o el Código Penal su estrategia se afinca en la dimensión ideológica. “Al reducir el debate, al decir “la policía es buena y los que se enfrentan con la policía son malos”, lo que hace es bipolarizar el discurso social. “¿Ustedes de qué lado van a estar?”, “¿van a estar del lado de los organismos de Derechos Humanos que defienden a los malos o van a estar del lado nuestro que defendemos a los buenos?”, reflexionó.

Los efectivos de las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y de seguridad Aeroportuaria) son los que están alcanzados por la resolución del ministerio de Seguridad de la Nación, referida al empleo de armas de fuego que considera, por ejemplo, como una situación de peligro inminente “cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego en los hechos se comprobase que se trataba de un símil de arma letal”. El abogado Darío Kosovsky, miembro del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), no descarta que estos preceptos se incorporen en los reglamentos de las policías provinciales.

Para Baquero Lazcano no hay “licencia para matar”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la norma 956/2018 en la que se dispuso que en cumplimiento del deber se utilizarán armas de fuego “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”.

Baquero Lazcano sostuvo que “un decreto no puede alterar la esencia de la ley” y que pese a esta nueva resolución “las muertes violentas se van a seguir investigando”. En cuanto a los casos de gatillo fácil puntualizó que “esta nueva normativa no tendría por qué aumentar los casos de gatillo fácil porque no es una licencia para matar”.