Cómo hacer fruta abrillantada sin gluten: una opción casera para Navidad y Año Nuevo

Con la llegada de las celebraciones de Navidad y fin de año, la elaboración casera de productos tradicionales se presenta como una alternativa accesible y segura para personas celíacas. La fruta abrillantada sin gluten es un ingrediente clave en recetas como el pan dulce y la rosca, y puede prepararse en casa sin complicaciones, utilizando frutas naturales y sin aditivos industriales.

Ingredientes

1 kg de frutas naturales:

• cáscaras de naranja, limón o pomelo

• (opcional: zapallo, papaya o ananá)

• 1 kg de azúcar

• 1 litro de agua

• Jugo de 1 limón

• Esencia de vainilla (opcional)

• Colorantes aptos sin TACC (opcional)

Paso a paso

• Preparación de la fruta: lavar bien las frutas y cortarlas en tiras o cubos parejos. Retirar el excedente de parte blanca para evitar sabores amargos.

• Blanqueado: hervir las frutas en abundante agua durante 10 minutos. Colar y repetir el proceso dos o tres veces, cambiando el agua en cada hervor.

• Almíbar: en una olla, colocar el agua y el azúcar. Llevar a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva. Incorporar las frutas blanqueadas y el jugo de limón.

• Cocción: cocinar a fuego bajo durante 60 a 90 minutos, hasta que las frutas se vuelvan traslúcidas y absorban el almíbar. En este paso pueden añadirse la esencia de vainilla y los colorantes aptos sin TACC.

• Secado: retirar las frutas y colocarlas sobre una rejilla o papel manteca. Dejar secar entre 24 y 48 horas en un lugar fresco y seco. De manera opcional, pueden rebozarse en azúcar.

Conservación

La fruta abrillantada puede conservarse en frascos herméticos hasta dos meses en un ambiente fresco y seco. Refrigerada, su duración es mayor.