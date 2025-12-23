Boca rechazó una oferta de Necaxa por Williams Alarcón

Necaxa de México realizó una oferta formal a Boca por Williams Alarcón. La dirigencia del Xeneize rechazó la propuesta porque la consideró insuficiente. El club mexicano propuso llevarse al mediocampista a préstamo, con una opción de compra por el 50 % de la ficha, aunque la dirigencia del Xeneize decidió no avanzar en la negociación.

La propuesta llegó en las últimas horas desde México y fue evaluada por la dirigencia de Boca, que analizó tanto los términos económicos como el impacto deportivo de una eventual salida. Si bien en el club no descartan escuchar ofertas por el volante chileno, entienden que las condiciones planteadas por Necaxa no reflejan el valor que le asignan al jugador.

Alarcón arribó al Xeneize en el mercado de pases del último verano, con la expectativa de sumar alternativas en la mitad de la cancha. Desde entonces, su participación fue irregular y no logró consolidarse como titular, aunque el cuerpo técnico considera que aún puede aportar soluciones y crecimiento dentro del plantel profesional.

Además del interés del conjunto mexicano, el mediocampista también despertó sondeos de clubes de Chile, donde su nombre volvió a aparecer en el radar del mercado local. No obstante, hasta el momento, la única oferta concreta fue la presentada por Necaxa, institución que hasta hace poco tiempo fue dirigida por Fernando Gago.

En La Ribera sostienen que una eventual salida solo se dará si aparece una propuesta superadora, ya sea mediante una mejora económica o condiciones contractuales más favorables.

Durante la conducción técnica de Miguel Russo, Alarcón era el jugador número 12 para DT. Sin embargo, el regreso de Ander Herrera lo corrió de ese lugar y prácticamente no tuvo acción en los últimos ocho partidos del año: únicamente disputó el primer tiempo en la victoria frente a Barracas.