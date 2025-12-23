Presunta cocaína adulterada en Neuquén: analizarán 131 gramos secuestrados en allanamientos

La causa que investiga la muerte de dos personas y la internación de una tercera tras el consumo de presunta cocaína adulterada en la ciudad de Neuquén tuvo nuevos avances en las últimas horas, con la realización de cuatro allanamientos ordenados por la Justicia.

Los procedimientos fueron impulsados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) en conjunto con la Policía provincial, como parte de una investigación que continúa en etapa preliminar.

Los operativos se concretaron ayer, pasadas las 19, en viviendas ubicadas en los barrios Toma 7 de Mayo y Almafuerte. Las medidas fueron solicitadas por la fiscal de Narcocriminalidad, Silvia Moreira, autorizadas por el juez de garantías Lucas Yancarelli y ejecutadas por personal del departamento Antinarcóticos de la Policía provincial.

Según explicó la fiscalía, a partir del trabajo conjunto entre el MPF y la Policía se logró identificar posibles puntos de venta donde dos de las tres personas afectadas habrían adquirido las dosis de la sustancia que desencadenó el cuadro de intoxicación. No obstante, en esta instancia de la investigación se indicó que los domicilios allanados y las personas encontradas en ellos no tendrían vínculos entre sí.

Como resultado de los procedimientos, se secuestraron 20 gramos de hongos alucinógenos en una de las viviendas, además de plantines y cogollos de Cannabis Sativa.

En los restantes domicilios se incautaron 600 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares, una balanza y distintas cantidades de estupefacientes.

En relación con la cocaína, en uno de los inmuebles se encontraron 85,1 gramos de clorhidrato de cocaína, mientras que en otra vivienda se secuestraron 46 gramos de la misma sustancia. “La droga secuestrada va a ser analizada para intentar determinar su composición”, informó la fiscal Moreira, quien señaló que los resultados de los peritajes serán clave para definir las próximas medidas en la causa.

La investigación se inició el pasado 16 de diciembre, luego de que el Ministerio de Salud de la provincia emitiera una alerta tras detectar tres casos de personas que habían consumido estupefacientes y presentaban síntomas inusuales para este tipo de droga. Los afectados fueron varones, de los cuales dos murieron y uno debió ser internado.

En cuanto a la situación procesal, una persona quedó detenida por orden de la fiscalía y en las próximas horas será imputada por tenencia de estupefacientes.

Otras cinco personas fueron notificadas de la investigación en curso y quedaron supeditadas al avance de la causa, mientras se aguardan los resultados de los análisis para determinar si la sustancia incautada guarda relación con los casos fatales.