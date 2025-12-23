Amenaza de bomba en el Shopping de Bariloche: evacuaron el sector del casino y cortaron calles

Una amenaza de bomba se registró este martes alrededor de las 18 horas en el sector del casino del Shopping Patagonia, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad.

Ante la situación, todas las personas que se encontraban en el lugar fueron evacuadas de manera preventiva y se dispuso un operativo policial con corte de calles en los alrededores, generando desvíos de tránsito hacia la avenida Onelli.

Desde las fuerzas de seguridad informaron que el protocolo tiene una duración mínima de tres horas, durante las cuales se realizan las inspecciones correspondientes para descartar cualquier riesgo.

Recomendaciones a la comunidad

Evitar circular por la zona del shopping

Prever importantes demoras en el tránsito

Respetar las indicaciones del personal policial y de seguridad

Hasta el momento no se brindaron mayores precisiones sobre el origen de la amenaza. La situación continúa bajo seguimiento de las autoridades competentes.