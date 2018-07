Nación apuntó a las falencias de la oferta italiana para Chihuido

El ministerio del Interior intentó ponerles paño fríos a la decisión de frenar la decisión de dar avales para la financiación de Chihuido.

Una fuente de esa cartera dijo a “Río Negro” que la propuesta italiana nunca se presentó formalmente la documentación con los 400 millones de dólares. El consorcio había propuesta que SACE, la agencia italiana de crédito para la exportación, iba a participar con el financiamiento menor al de los alemanes.

Se indicó que “todavía no arrancó la negociación respecto al presupuesto 2019 por lo tanto no está resuelto que no va a estar la garantía para Chihuido, la pusimos en el 2017 y en el 2018”.

“Hacienda e Interior estamos negociando, es una obra que queremos hacer, lo hemos repetido públicamente y es una obra prioritaria”, indicó una fuente de la cartera de Rogelio Frigerio.

Puntualizó que el consorcio “no consiguió el 85% del financiamiento y ese era un requisito esencial que estaba previsto en la licitación”. Agregó que con Omar Gutiérrez se habló y se le transmitió ese optimismo del gobierno nacional en torno a la potencialidad de la obra.

“Está cerca la fecha de vencimiento” del plazo para que presente la oferta de financiamiento y por eso Gutiérrez dijo “que se iban a agotar todas las instancias y se podría volver a licitar, vamos a ir por otra chance, hay coincidencia del gobierno nacional y provincial”.

La fuente indicó que “si consiguen el 85% firmamos el contrato, siempre se mantuvo la oferta del 15% por parte de Nación” y acotó que “hoy el consorcio no consiguió el 85% del financiamiento”.

El intendente Horacio Quiroga consideró que la postergación de la obra de Chihuido definida por el gobierno nacional se debe a que el grupo inversor no logró garantizar la totalidad de los recursos exigidos en la licitación y consideró que sería necesario que el gobierno provincial analizara la posibilidad de ser garantía de la operación para conseguir los fondos apelando a los recursos por regalías que se generen con la explotación de los yacimientos ubicados en la formación Vaca Muerta.

“Técnicamente es una burrada y políticamente es demagogia”. El ministro de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno, Juan Pablo Prezzoli, le respondió al líder de Cambiemos en Neuquén.

“La posición de Quiroga es una postura anti-Neuquén porque antepone sus intereses personales y electorales porque pretende que le vaya mal a la Provincia para que le vaya mal al gobernador, intentando que le vaya bien a a él, cuando él ha estado involucrado porque es el referente local del proyecto político nacional y lo que tendría que hacer es sumarse al compromiso tras la causa que es de todos los neuquinos”, dijo el ministro político del gobernador Omar Gutiérrez.

Los diputados del Partido Justicialista Darío Martínez y Alberto Ciampini presentaron un proyecto para pedir la comparencia de Frigerio en la cámara.