Plottier: Ocuparon la base de la constructora por falta de pago

Unos 15 trabajadores de la construcción agremiados en Uocra ocuparon la base de la empresa Bahía Blanca Viviendas, en Plottier. Se trata de una de las dos empresas adjudicatarias de las obras para la construcción de 30 jardines de infantes en la provincia de Neuquén. Reclaman el pago adeudado de tres quincenas, el aguinaldo y la liquidación final, ya que muchos se dieron por despedidos.

“Hace un mes y medio que nos deben sueldos y aguinaldo, además de las liquidaciones finales, porque paralizaron las obras hace un mes. En Neuquén despidieron a toda la gente, y en Plottier quedamos unos 25 trabajadores”, manifestó Leonardo Lima, delegado del sindicato en Plottier.

“Pedimos las liquidaciones finales porque nos dimos por despedidos, ni un telegrama mandaron”, explicó el trabajador en relación a la falta de aclaraciones que recibieron por parte de la empresa, que a más de un año de comenzar las obras no finalizó ninguna, según se quejaron.

En total son unos 50 empleados que se encuentran en la misma situación. Se les adeuda, aproximadamente, a cada uno cerca de 60 mil pesos. 25 son de Neuquén y ya se habían dado por despedidos, ya que hace poco más de un mes que las obras quedaron paralizadas, el resto son de Plottier y se encuentran reclamando.

Actualmente ocupan las instalaciones ya que aseguraron que “se estuvieron llevando materiales y muebles”, que estaban destinados a los jardines, que en algunos alcanzaron el 50% de certificación de obra. “Estamos acá custodiando que no se lleven los materiales, vamos a impedir que realicen un vaciamiento”, afirmó el delegado y agregó que “después no los ves nunca más, no son de acá, son de Comodoro y Río Gallegos”, aclaró.

Las empresas encargadas de construir los 30 jardines de infantes en la provincia de Neuquén son Escarabajal Ingeniería y Bahía Blanca Viviendas. Según afirmó Lima, el ministerio de Educación de la Nación le retuvo certificados a Bahía Blanca Viviendas, y es por ello que dejaron de pagar salarios y aguinaldos.

“Hay obras que ni empezaron”, aseguró y agregó que esto ocurre en Rincón de los Sauces y en Cutral Co, y sostuvo que en muchos casos las tareas alcanzaron un 50%, pero expresó que avanzaban más lento de lo previsto.

Respecto de las medidas de fuerza que Uocra llevará adelante este martes sobre la Ruta 22, en Neuquén, Roca y Villa Regina, por “falta de obras”, adelantaron que no se sumarán, ya que no buscan “molestar”, y mantendrán la protesta en el predio de la empresa deudora.