Por un piquete en Las Grutas se atrasó el juicio por sobresueldos

El paro se advierte en los tribunales capitalinos pero igualmente, desde temprano, todo se preparaba para iniciar la segunda audiencia del juicio de sobresueldos. Pero, comenzó recién una hora después del horario establecido, sin la presencia de una de las imputadas -Cristina Uría- ya que no pudo llegar porque su micro está retenido por “un piquete en la Terminal de Las Grutas”.

Así, lo informó su abogado defensor, Juan Carlos Chirinos y, ahora, el Tribunal analizó la situación y dispuso cumplir con el debate de hoy, con la citación de los primeros diez testigos de un total de 51 convocados.

La actividad en la Justicia es poca. Desde las 8, la mayor movilidad se advirtió en el quinto nivel donde se cumple el debate del juicio de la causa de sobresueldos. Once imputados, media docena de abogados y una decena de testigos recorrían esos pasillos.

Los testimonios comenzarán con el ex subtesorero General, Roberto Gerometta mientras esperan otros, entre ellos, el gerente Regional del Banco Patagonia, agente financiero de Río Negro, Martín Natali. Los convocados de hoy fueron propuestos mayormente por el fiscal Hernan Trejo.

El enjuiciamiento del gabinete del ex gobernador Miguel Saiz se corresponde con la acusación del desvío de fondos públicos para abonar adicionales salariales, entre el 2004 y 2010. Según el inicial acusación judicial, esos pagos se cumplieron sin control y “con apariencia de legalidad”. La mayor imputación se corresponde con peculado.

En el salón están diez imputados, pues Cristina Uría no llegó a Viedma. Vale recordar que el Tribunal excluyó el jueves del juicio al ex Contador Daniel Bossero. Participan los ex ministros Cesar Barbeito, Francisco González, Omar Contreras, Alfredo Pega y Diego Larreguy, los ex secretarios Anibal Hernández y Sergio Pendas; el ex Tesorero, José Ongaro y el ex Contador, Gustavo Picci.