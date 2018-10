Río Negro abre el juego para discutir las regalías petroleras

El municipio de Allen fue el primero en reclamar que se actualicen los porcentajes de distribución de las regalías petroleras entre las nueve comunas productoras de Río Negro, y la secretaría de Energía abrió el juego para concretarlo. “Es lo más justo”, indicaron desde Provincia. Además podría incluirse a Mainqué que hace años viene solicitando ser incorporado porque desde la definición de los ejidos colindantes en el Alto Valle Este, tiene pozos en producción. El eje central en esta discusión será la definición de los ejidos de cada uno de los miembros para ajustar las erogaciones. Los 39 municipios y las sociedades de fomento sacan al menos una tajada, pero solo nueve de ellos forman la mesa chica donde se distribuye más del 11% del total de los dólares que llegan de las empresas que operan en la Provincia. En 2017, estas ciudades solo por ser productoras, se repartieron 206 millones de pesos. Según la ley, del total de los ingresos por regalías petroleras, un 15.8% se reparten entre municipios y sociedades del fomento. 11.57% (es decir el 70% del total) solo entre los productores. Del total de la renta que cobra la Provincia a las operadoras , el 10% se distribuye entre todas las comunas. Del restante 90%, un 6.5% se reparte entre las productoras. Esos recursos solamente puede ser utilizados para obras. Desde 2012 el gobierno transfiere estos fondos directamente a los municipios. La torta es la misma pero ya comenzó a discutirse si las porciones se corresponden con la producción de cada ciudad y hay un nuevo municipio que se quiere sumar: Mainqué. Allen propuso que se revisen los porcentajes ya que es la principal productora de gas. También se suman a la discusión por redefinir la coparticipación Cinco Saltos, Cordero y Campo Grande, entre esos tres municipios deben definir las regalías por Los Caldenes, uno de los principales yacimientos en la Provincia. Según la ley –N°1946- la distribución debe ser equitativa a la producción y claro está, el panorama de la última actualización de 2004 a esta fecha ha variado notablemente. En 2012 hubo un cambio en la forma de repartir el famoso 6.5%. No se modificaron los porcentajes pero sí la forma de administrar los recursos. Hasta esa fecha la Provincia definía las obras y desde esa resolución el dinero llega a una cuenta espacial a cada municipio que debe rendirlo con obras municipales. El primer pedido de revisión surgió de Allen que actualmente recibe el 11.69% y es la principal productora de gas en Río Negro. En julio pasado se realizó la primera, y por ahora única, reunión entre los nueve municipios miembros, para comenzar a consensuar una nueva distribución. Desde la secretaría de Energía impulsan la iniciativa no solo porque lo establece la ley sino porque es lo “más justo” y porque hace 14 años que está vigente el acuerdo. Otra de las novedades es el pedido de Mainqué para formar parte de los municipios petroleros, en la zona hay explotación y áreas en exploración. Sebastián Caldiero, secretario de Energía de Río Negro, dijo que esperan poder definir antes de fin de año si el municipio del Alto Valle Este completa la decena. Sin embargo aclaró que esto dependerá también de los acuerdos entre todo el bloque ya que si se le otorga un porcentaje a Mainqué deberá salir de alguna otra ciudad. El debate de los ejidos De ese encuentro surgió que cada municipio envíe a la Secretaría el ejido pretendido para poder calcular que le corresponde a cada miembro. Esto será central para afinar el lápiz de la distribución ya que hay varias áreas en disputa que por normativas previas se inclinan hacia algún municipio pero podría modificarse. Será la Comisión Permanente de Aplicación y Arbitraje quien defina que superficie coparticipará cada ciudad. Así lo establece el artículo 9 de la ley 1946. Los “grises” en las pretensiones, es decir los espacios donde tengan más de una ciudad interesada, será definido por la Comisión. La ley establece entre su autoridad definir el ejido de cada ciudad solamente a los fines de la coparticipación de las regalías petroleras. “La idea es que haya Justicia en el reparto”, explicó el funcionario.

Sigue creciendo. Desde el 2004 a esta parte Allen ha incrementado notablemente su producción y quiere que se le reconozca.

Cómo se reparte Del 100% del total de ingresos por regalías hidrocarburíferas tiene dos distribuciones. Una primera que separa el 10% del total que está destinado para todos los municipios rionegrinos, pero que tiene varios segmentos. La distribución secundaria responde al reparto de ese monto. El 65% -del 10%- va para las 39 ciudades y se reparte de acuerdo al índice de coparticipación de la ley 4430, un 35% se distribuye entre los municipios petroleros según la producción. Esa distribución mensual se transfiere directamente a cada ciudad. Además hay porcentajes menores para comisiones de fomento (2%), Fondo Compensador Línea Sur y Fondo de Asistencia Técnica municipios ambos 0,64%. Las nueve ciudades que forman parte del bloque también se reparte otro porcentaje del 90% que es el 6.5% (% 5.8 del total). A diferencia del 10%, para este recurso cada ciudad debe destinar estos fondos para obras municipales. Incluso cada ciudad debe tener una cuenta específica donde llegan los recursos y debe rendir en qué lo invierte. La distribución entre los productores tiene a Catriel con el 60%. En segundo lugar está Allen con el 11.69%, Roca con el 9,87%, Campo Grande con el 7.09%, Fernández Oro con el 3.03%, Cinco Saltos 2.83%, Cervantes 1.9%. En 2017 el total de regalías para repartir fue de 350 millones, este año superará los 440 millones y para 2019 rondaría los 550 millones con el dólar a 37 pesos.

La definición de los ejidos colindantes de cada uno de los municipios productores será exclusivamente a los fines de la distribución de regalías.

Datos

350.876.998

pesos fue el total de regalías que la Provincia distribuyó en 2017 entre municipios y sociedades de Fomento.

60%

Es el porcetaje que recibe Catriel entre los municipios productores.

9

Son los municipios productores: Catriel, Allen, Roca, Fernández Oro, Cinco Saltos, Campo Grande, Cordero, Cervantes y Cipolletti.

Costa: “Fuimos los eternos damnificados”

La intendenta de Allen solicitó que se actualice el reparto.

A los reclamos de Allen y Fernández Oro, la inclusión de Mainqué haría variar los porcentajes de los municipios productores.

La intendenta de Allen, Sabina Costa, señaló que se está trabajando para que se modifique el sistema de reparto de las regalías del petróleo y el gas. “Fuimos los eternos damnificados con lo que sucedió en 2004. En ese momento había un intendente que no estuvo a la altura de las circunstancias, de saber qué somos el más grande productor de gas de la Provincia”, agregó.

La jefa comunal señaló que todos los municipios productores de gas y petróleo están abocados juntos al la secretaría de Energía de avanzar en este tema y que el año que viene “se verán los frutos”.

Costa indicó que también fueron perjudicados por los problemas de los ejidos . “En cuanto a zonas grises, nos merecemos más de lo que tenemos”.

Johnston: “Hay que mirar toda la película”

El veterinario no quiere ceder regalías que van a Catriel.

Si bien el intendente de Catriel, Carlos Johnston, reconoció que hay cambios en el mapa productivo de la Provincia, no quiere perder lo que “tanto” le costó conseguir a la ciudad. “Yo no estoy en desacuerdo que Allen cobre más si produce más, pero no queremos que nos saquen a nosotros, pero por un montón de cuestiones históricas. Nosotros siempre fuimos solidarios y seguimos siéndolos”, explicó el veterinario. El mandatario celebró la decisión de la actual gestión que desde 2012 el 6.5% va directo a los municipios. “Somos los que más producción tenemos. Está bien que Allen reciba más, pero que le saquen a otros municipios que no producen”, explicó.

Johnston dijo que Catriel fue perjudicado muchos años: “tenemos que mirar la historia, algunos miran las fotos”.

Tortoriello: “Provincia tiene que intervenir”

El cipoleño dice que es difícil un acuerdo entre municipios.

El intendente cipoleño Aníbal Tortoriello explicó que el pedido de la secretaría de Energía es para definir los ejidos. “Para definir la explotación. Es complicado porque si yo miro para el norte voy a querer una porción y Cinco Saltos va a querer otra, va a pasar lo mismo con Cordero. Es complejo definirlo. El que generó esto fue Allen, con total justicia porque hoy recibe mucho menos de lo que ole corresponde”, expresó.

“Mi opinión es que tiene que intervenir la Provincia. Es impracticable que los municipios podamos consensuar por los desequilibrios que hay, por la falta de definición de los ejidos en la zona norte”, cerró.

Uno de los aspectos que le interesa Cipolletti es que se tenga en cuenta impacto de la actividad.

Lavín: “En Oro debería multiplicarse por siete”

El intendente consideró que Oro tendría que recibir el 20%.

Además de Allen, Fernández Oro es otra de las localidades que pretende que se establezcan los nuevos parámetros porque los beneficiarán directamente. “El índice que se nos asignó un 3% en 2004. Estación Fernández Oro en ese momento era una producción muy incipiente y hoy es la principal área en producción más importante de la Provincia, creo que deberían ajustarse”, detalló Mariano Lavín, intendente orense.

Sobre las expectativas indicó que “con los valores que se estableció en 2004 y con lo que se produce ahora creo que el valor se debería multiplicar unas siete veces. En base a la producción”, expresó Lavín que en números dijo que debería rondar el 20%.

“Lo que estamos diciendo es que se evalúe la producción en cada localidad”, finalizó Lavín.

Petricio: “Venimos reclamando hace tiempo”

Mainqué podría ser incluido entre los productores.

Desde hace 12 años el municipio de Mainqué espera por la inclusión dentro de las ciudades productoras de hidrocarburos. “No tenemos hasta el momento una confirmación respecto a que seamos incluidos dentro de los municipios productores, pero es algo que esperamos y que venimos reclamando desde hace tiempo” señaló el intendente de Mainqué, Miguel Petricio.

El reclamo comenzó a partir de la aprobación por ley de la legislatura rionegrina de los límites del ejido. “Con estos límites aprobados dentro de nuestro ejido quedan varios pozos de extracción de hidrocarburos y sobre esto fundamentamos el pedido. Si somos incluidos nos volcaremos a atender la demanda habitacional en nuestra localidad”, cerró.