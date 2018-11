Río Negro: pasan a planta permanente a otros 2.800 contratados

El gobernador Alberto Weretilneck dispuso ayer el pase a planta permanente del Estado de contratados, incluso quienes ingresen hasta el próximo 31 de diciembre. El número estimado de ingresantes se ubicaría entre 2.500 y 2.800 estatales.

Esta incorporación -que otorga plena estabilidad laboral- se formalizará con una ley, cuyo proyecto será elevado en marzo por el gobernador a la Legislatura. Este compromiso fue expuesto en un acta firmada por Weretilneck ayer cuando recibió en la Residencia a la conducción de ATE, liderada por el secretario general Rodolfo Aguiar.

El número definitivo no está confirmado, pues la fecha de corte todavía no se alcanzó ya que se prevé para el 31 de diciembre del 2018. Es decir, este beneficio favorecerá a quienes aún no ingresaron al Estado.

En el 2015, el gobernador ya alentó otra ley de pase a planta permanente, que alcanzó a más de 4.500 contratados. En esa ocasión, el entendimiento y anuncio correspondió a UPCN y a su titular, Juan Carlos Scalesi.

Ahora, la concesión y el logro fue cedido a ATE. Aquella norma se sancionó en mayo del 2015, con un corte de ingreso al último día del 2014, y los exámenes fueron realizados mayormente en el 2016, con firmas de decretos en el 2017.

Esa ley fue en un año electoral, de renovación gubernamental. Lo mismo ocurrirá en esta oportunidad.

Quedará el debate legislativo, pero el acta prevé un proyecto de Weretilneck donde se alcanzará a la totalidad del “personal temporario que se encuentre prestando servicios y cuyo ingreso se produzca con anterioridad al 31 de diciembre del 2018” en “el Poder Ejecutivo, Organismos Dependientes, órganos de Control Interno, Entes Autárquicos o Descentralizados”. Se aclara que su prestación debe figurar de “carácter permanente”, alcanzando la “prestación de medios”.

El gobernador recibió a la conducción de ATE con gran parte del gabinete. Al finalizar, habló el ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo, destacando el “compromiso de la normalización laboral de más de 2.000 contratados”.

El sindicalista Aguiar calificó al hecho de “uno de los mayores logros del año”. Agregó que la “lucha nos ha permitido lograr el más alto nivel de estabilidad en el empleo público de las últimas décadas”.

Gran parte de los futuros beneficiados son quienes el año pasado cobraban becas por sus tareas en el Estado, en especial en Desarrollo Social, y fueron contratados en los últimos meses tras el acuerdo compartido entre el gobierno con UPCN y ATE. En diciembre pasado, esas firmas fueron individuales y Aguiar aprovechó la ocasión para realizar una fuerte presencia de su gremio en el Salón Gris de Casa de Gobierno, con Weretilneck.