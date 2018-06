Ruta y puente nuevo de un solo lado, del otro apenas promesas

Detalló que en la licitación que el año pasado realizó Vialidad Nacional y que en septiembre adjudicó a la empresa Ingeniería y Construcciones de Bahía Blanca, prevé que “los trabajos tienen que comenzar en la ruta 152 entre Puelches y Casa de Piedra, hacia Duval. Es un tramo de 35 a 40 kilómetros. Ya están los carteles puestos y todo, pero hasta el momento no se comenzó”.

“Por ahora no se utiliza, no se puede circular. Algunas personas lo usan para ir a pescar en el río”, explicó Carlos Grazide, intendente de Gobernador Duval, que desde hace prácticamente dos décadas viene insistiendo en la necesidad de que se ejecute la obra de reconstrucción de la ruta para de esta manera mejorar el vínculo de la pequeña localidad con el resto del terr itorio pampeano.

Hasta ahí la buena noticia. El puente no se puede utilizar y se encuentra cerrado al tránsito, porque en La Pampa aún no se ejecutaron las obras de reconstrucción de esa ruta, que se reclama hace décadas y se promete con frecuencia.

Una ruta en condiciones es clave para todo un pueblo

Por otra parte insistió conque “el puente está sin habilitar, está terminado, se hicieron todas las pruebas de carga necesarias, todas las evaluaciones dieron resultados positivos, pero no se puede usar. Nadie lo puede utilizar, solamente algunas personas lo usan cuando van a pescar”.

“Esta situación es vergonzosa, yo ya he reclamado por todos lados sin lograr respuesta. Ya no hay excusas, hace diez años que el gobierno de La Pampa la transfirió a Vialidad Nacional”, insistió.

En cuanto al tramo de la ruta entre Duval y el empalme con la 152 comentó que “la licitación se hizo desde el cruce de Puelches hacia Duval, con un tramo de 35 a 40 kilómetros y a nosotros nos quedaba la esperanza de que entre nuestra localidad y el puesto La Vasconia, se iban a reparar. El año pasado Vialidad Nacional había dicho que este año se iba a licitar este segundo tramo, pero con lo que ocurrió con el valor del dólar, sumado al achique de inversiones en obras, no sabemos si se va a realizar”.

Indicó que para agravar la situación, hace dos años que Vialidad Nacional no hace ningún tipo de mantenimiento en la ruta, e incluso desde el municipio había una propuesta de poder realizar los trabajos de bacheo con maquinaria municipal.

“Nosotros ofrecimos disponer de máquinas del municipio, al menos para pasarla y hacer una especie de bacheo que mejore las condiciones, pero no nos dieron respuesta. Nosotros lo transitamos, pero el que no conoce y viene en un auto, no puede circular a la misma velocidad que lo hace en otras rutas, a más de 100 kilómetros por hora, porque se van a matar. Se puede circular pero a una velocidad reducida, y en algunos tramos se puede llegar a los 80 kilómetros”.