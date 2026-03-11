Escándalo en la AFA: Pablo Toviggino declara hoy ante la justicia por la presunta evasión fiscal millonaria

Este miércoles, el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, deberá presentarse en los tribunales federales para brindar declaración indagatoria.

La citación del juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, se da en el marco de una investigación por apropiación indebida de tributos que la entidad no habría girado al fisco entre 2024 y 2025.

Pese a los intentos de la defensa por declarar vía videoconferencia para evitar la «exposición pública», la Cámara Penal Económica ratificó la presencialidad obligatoria. Toviggino deberá comparecer a las 11:00 horas para responder por el destino de fondos retenidos a terceros en concepto de Ganancias, IVA y aportes de seguridad social.

El desfalco bajo la lupa de ARCA

La denuncia, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), señala que la AFA retuvo montos millonarios de sus empleados y proveedores sin depositarlos en las cuentas del Estado. El delito bajo investigación contempla penas de dos a seis años de prisión.

Aunque desde la calle Viamonte sostienen que existe una «persecución política» y que han regularizado parte de la deuda, la justicia advierte que el delito se configura automáticamente al vencerse los plazos legales de depósito.

El turno de «Chiqui» Tapia y la estrategia de la dirigencia

La declaración del tesorero es el preámbulo de la jornada más esperada: la indagatoria del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, programada para este jueves. Se especula que ambos dirigentes podrían replicar la estrategia de sus pares (Víctor Blanco y Cristian Malaspina), quienes optaron por presentar escritos y negarse a contestar preguntas.

Tras las declaraciones, el juez Amarante tendrá diez días hábiles para definir si procesa a la cúpula de la AFA o dicta la falta de mérito.

Lujos bajo sospecha: Mansiones y autos de alta gama

El frente judicial de Toviggino no termina en los impuestos. El dirigente también está siendo investigado por presunto lavado de dinero tras el hallazgo de una mansión de 20 millones de dólares en Pilar.