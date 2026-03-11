Morena Rial vuelve a su casa: la Justicia le otorgó prisión domiciliaria tras meses detenida

Tras 150 días detenida en la Unidad Penitenciaria N°51 de Mujeres de Magdalena, la Cámara de Casación bonaerense resolvió que Morena Rial podrá continuar el proceso bajo prisión domiciliaria, una medida que incluirá el uso de tobillera electrónica y el cumplimiento de estrictas condiciones judiciales.

La influencer e hija del periodista Jorge Rial había sido arrestada el 10 de octubre de 2025, acusada de estar presuntamente vinculada a una serie de robos agravados bajo la modalidad “escruche” ocurridos en la zona de Villa Adelina. Tras su detención, permaneció durante algunos días en la Comisaría de la Mujer de Martínez, hasta que se liberó un lugar en el sistema penitenciario y fue trasladada a la cárcel de Magdalena.

Morena Rial dejará la cárcel de Magdalena y cumplirá prisión domiciliaria

En las últimas horas, la noticia fue confirmada públicamente por su amigo y ex abogado Alejandro Cipolla, quien celebró la resolución judicial a través de sus redes sociales. El letrado compartió una imagen de Morena desde la unidad penitenciaria y expresó: “Mañana @mooreriaal de vuelta en su casa. Por fin se logró justicia”.

En otra publicación, Cipolla agregó: “Última llamada desde Magdalena con @mooreriaal”, junto a una fotografía tomada dentro del penal.

Según trascendió, un escrito presentado por su padre Jorge Rial y su hermana Rocío habría sido clave para que la Justicia otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria. En ese documento, la familia se comprometió a garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el tribunal, además de brindar apoyo económico y contención para Morena y su hijo Amadeo, de un año.

Con esta resolución, Morena Rial deberá permanecer en el domicilio fijado por la Justicia, bajo monitoreo permanente mediante tobillera electrónica, una medida que busca asegurar el cumplimiento de la detención mientras avanza la causa judicial.

Además, la decisión judicial también contempla que la influencer pueda retomar el vínculo cotidiano con su hijo, uno de los argumentos que se consideraron al momento de evaluar el otorgamiento del beneficio.