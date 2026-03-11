Argentina Week: Weretilneck se reunió con potenciales inversores en la sede del banco JP Morgan

El gobernador Alberto Weretilneck se reunió con empresarios y representantes de bancos internacionales y fondos de inversión para presentar el potencial productivo y energético de Río Negro.

Fue en la sede central del banco JP Morgan, en el marco de su segundo día de trabajo dentro de la propuesta Argentina Week 2026,

Weretilneck estuvo junto al resto de los gobernadores que integran la comitiva oficial en lo que se definió como un espacio de diálogo con actores del sistema financiero internacional interesados en las oportunidades de inversión que ofrece el país.

El mandatario destacó el proceso de transformación productiva que atraviesa Río Negro y el papel que la provincia asume en el desarrollo energético nacional: «Estamos mostrando el enorme potencial productivo y energético que tiene nuestro país y el rol de Río Negro» señaló.

Remarcó la posibilidades que ofrece la Norpatagonia que, dijo, «es una de las regiones con mayor proyección energética del mundo. Neuquén produce y Río Negro exporta, con infraestructura estratégica y salida al mar para que esa energía llegue al mundo».

«Río Negro está desarrollando proyectos de energía, minería, producción e infraestructura que hoy despiertan el interés de los mercados internacionales» indicó el gobernador.

La participación en Argentina Week forma parte de la estrategia provincial para posicionar a Río Negro como un destino confiable para inversiones productivas y consolidar un proceso de crecimiento basado en energía, exportaciones y desarrollo territorial.

El lunes Weretilneck participó en el panel organizado por Americas Society y el Council of the Americas, donde expuso oportunidades de inversión vinculadas al desarrollo energético, logístico y productivo.