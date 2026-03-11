Conflicto en Medio Oriente: Israel reporta el impacto de gran cantidad de misiles desde Irán

Continúan los ataques entre Israel e Irán en el Medio Oriente. El servicio israelí de emergencias Magen David Adom, reportó el impacto de diversos misiles de origen iraní en las inmediaciones de Jerusalén

Desde un comunicado oficial, miembros de la defensa israelí afirmaron que continuarán sus «ataques sostenidos con determinación y contundencia, y en esta guerra no contemplamos nada que no sea la rendición total del enemigo«.

Según el comunicado militar, los equipos de defensa aérea fueron desplegados para interceptar los misiles y reducir el impacto del ataque. Las autoridades señalaron que la situación estaba siendo monitoreada en tiempo real mientras continuaban las evaluaciones sobre posibles daños o víctimas.

Tras la detección de los misiles, las sirenas antiaéreas sonaron en varias ciudades mientras los sistemas de interceptación trabajaron para neutralizar los proyectiles en vuelo.

La adjudicación de Irán sobre el ataque a Israel

El episodio ocurre en el marco de una creciente confrontación entre ambos países, marcada por ataques cruzados y operaciones militares que se han intensificado en los últimos meses. En ese contexto, tanto Israel como Irán han intercambiado acusaciones y amenazas de represalias.

Miembros de la Guardia de la Revolución Iraní se adjudicaron el ataque para neutralizar un centro de comunicación satelital en Haifa, norte de Israel, además de bases militares en Israel y otros objetivos estadounidenses en partes de Oriente Medio.

Miembros de la Guardia de la Revolución Iraní (Foto: gentileza)

En ataques previos, Irán llegó a lanzar misiles hacia territorio israelí, muchos de los cuales fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea del país. Sin embargo, algunos proyectiles lograron impactar en zonas urbanas, provocando daños materiales y víctimas.

El gobierno israelí sostiene que las acciones militares buscan neutralizar lo que considera una amenaza directa por parte del régimen iraní. En varias ocasiones, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que su país responderá con firmeza ante cualquier ataque contra su territorio.