Guerra entre Rusia y Ucrania: ambos bandos aseguran avances en el frente mientras siguen los ataques

Las negociaciones mediadas por Estados Unidos fueron postergadas en medio de la crisis en Oriente Medio.

La guerra entre Rusia y Ucrania contrapone versiones sobre la situación militar en el frente. Mientras que Kiev informó la recuperación de territorio en la región de Dnipropetrovsk, Moscú sostuvo que su ofensiva avanza en el Donbás, una de las zonas clave del conflicto iniciado en 2022.

Según información difundida por The Associated Press (AP), funcionarios de ambos países sostienen versiones distintas sobre la evolución de la guerra: Ucrania reporta contraataques exitosos, pero el Kremlin afirma que la invasión continúa progresando en el este del territorio.

Contraofensiva en Dnipropetrovsk y nuevos movimientos militares en el frente de Ucrania

Las fuerzas ucranianas recuperaron casi todo el territorio ocupado en sectores de la región industrial de Dnipropetrovsk durante una reciente contraofensiva, según afirmó el mayor general Oleksandr Komarenko. El funcionario aseguró que las tropas expulsaron a soldados rusos de más de 400 kilómetros cuadrados.

En una entrevista publicada por el medio ucraniano RBC-Ucrania, el militar afirmó que las unidades avanzaron más de 10 kilómetros tras atravesar posiciones rusas. Desde el frente, el subcomandante Andrii Kyianenko dijo que las tropas de Moscú están mal abastecidas y con poco apoyo logístico.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, evaluó que los recientes contraataques ucranianos “están generando efectos tácticos, operativos y estratégicos que pueden perturbar el plan de campaña ofensiva de Rusia para la primavera-verano de 2026”.

En paralelo, el presidente ruso Vladímir Putin sostuvo que las fuerzas de su país ampliaron sus avances en el Donbás. Según afirmó durante una reunión con Denis Pushilin, Ucrania pasó de controlar cerca del 25% del territorio de esa región a mantener entre el 15% y el 17%.

Ataques a ciudades ucranianas y tensiones diplomáticas por negociaciones internacionales

Los enfrentamientos continúan acompañados por bombardeos sobre zonas urbanas. Tres bombas planeadoras impactaron en el centro de la ciudad de Sloviansk, en el este de Ucrania, donde murieron cuatro personas y al menos 16 resultaron heridas, incluida una adolescente de 14 años.

La fuerza aérea ucraniana informó que durante la noche Rusia lanzó 137 drones contra distintas ciudades del país. De ese total, las defensas lograron derribar 122 aparatos, aunque los ataques dejaron al menos 17 personas heridas.

En el plano diplomático, el presidente Volodimir Zelensky indicó que la próxima ronda de conversaciones prevista en Turquía fue pospuesta por negociadores estadounidenses. Las reuniones se iban a realizar entre martes y miércoles, pero podrían trasladarse a la próxima semana.

Zelensky también advirtió que una eventual flexibilización de sanciones a Rusia para permitir mayores ventas de petróleo sería “un duro golpe” para Ucrania, en medio de la guerra y de la atención internacional puesta en el conflicto en Oriente Medio.