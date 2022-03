Miguel, el rescatista de una ruta peligrosa en Puente Cero

Miguel Muñoz siempre está alerta por si ocurre algún accidente de tránsito y un auto termina en el patio de su casa.

Aunque el choque sea de madrugada, no duda en levantarse y asistir a los heridos. Los rescata de entre los hierros doblados y si caen al Canal Grande que está a unos metros, se lanza al agua para ayudarlos a salir.

El hombre, que tiene 60 años, vive en Puente Cero, al lado de la Ruta 65, cerca de un tramo donde hay una curva peligrosa y donde se han registrado decenas de accidentes.

El último siniestro sucedió el domingo 9 de enero cuando murieron ahogados un padre y su hijo de 10 años, luego de caer con su auto al Canal Grande.

“Me sentí muy mal porque no pude salvarlos, cuando los fui a ver estaban en el salto y la fuerza del agua no los dejaba salir”, contó angustiado.

Miguel señaló que ha contabilizado más de 30 accidentes graves desde que vive en esa casa.

El hombre dijo que desde hace 13 años cuida la vivienda que pertenece al Consorcio de Riego y que es conocida como la Casa del Tomero.

“Naci en la Cordillera de los Andes, en Paimún y cuando tenía cuatro años mi papá se vino al Alto Valle”, recordó.

Sus primeros trabajos fueron en chacras de la zona.

“Nos criamos trabajando en el Valle, fuimos también a Bahía Blanca y después a Pedro Luro a la cosecha de cebolla pero ya había terminado. En Bahía nos quedamos seis meses y regresamos al Valle, nunca más lo dejamos, no elegiría otro lugar para vivir”, expresó.

El paisano ha realizado diferentes actividades en la chacra desde hachar, curar, podar y regar. Desde hace 13 años vive en la conocida Casa del Tomero donde un brazo del Canal Grande pasa por el patio de la propiedad.

“A veces la gente se metía sin permiso a bañarse en el patio de la casa y tenía que llamar a la policía”, contó.

Todos los días hace una labor diferente para ganar el sustento para su familia como trabajos de chapa y pintura, gomería y mecánica. “El otro día estuve hasta las 22 en una chacra juntando fardos para ganar $1500”, contó.

Los autos corren el riesgo de terminar en el Canal. Foto Andrés Maripe

Cuando se va a dormir, se despierta fácilmente con el ruido de las frenadas de los autos. Está atento por si ocurre un accidente.

“He sacado personas de adentro del auto con piernas quebradas, me han llamado pidiendo auxilio. Algunos iban ebrios y terminaron en el Canal en la madrugada en invierno”, contó.

Los vehículos que vienen desde Cervantes por la Ruta 65 pasan de largo luego de chocar contra un puente y siguen hasta llegar a unos álamos que tiene en su patio Miguel.

En el lugar hay un semáforo, un lomo de burro y también pusieron algunas luminarias pero por la cantidad de siniestros, el samaritano de la Ruta 65 considera que es poca iluminación.

“Habría que poner más señalización y pintura para que se vea, más carteles a mayor distancia, indicando que hay peligro, tendría que haber más lomos de burro para que despierte la gente si viene dormida”, propuso el vecino.

Muchos le agradecen la ayuda que les brinda y algunos en cambio reaccionan un poco mal cuando los asiste. “Una vez un hombre me maltrató pero me preparo para esto, tengo mucha fuerza espiritual y mental”, aseguró.

El samaritano sostiene que “la vida se tiene que respetar y los derechos de los demás. También tenemos que temer a Dios porque no somos dueños y señores de todas las cosas”, expresó.