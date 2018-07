Volvió la luz a las casas pero continúan los problemas en Zapala

Lo peor quedó atrás, de eso no hay dudas, pues fueron casi 80 horas las que buena parte de Zapala permaneció sin energía eléctrica tras la caída de ocho torres de alta tensión. Sin embargo, los problemas no terminaron y si bien el 98% de la localidad recuperó ayer el servicio, al menos hasta el viernes no funcionará el alumbrado público.

La intendenta Soledad Martínez fue ayer la encargada de anunciar por un lado esta situación y por el otro de dar a conocer una serie de beneficios que funcionarán como paliativos a los problemas generados.

La falta de alumbrado público se extenderá al menos hasta el viernes o sábado cuando se proceda a la reconexión de la línea de alta tensión dañada por el temporal de frío y viento. Es que de momento la localidad y zonas cercas están siendo alimentadas por los enormes equipos generadores que alquiló el EPEN en Buenos Aires, los cuales consumen nada menos que un millón de pesos podía en combustible.

A raíz de la falta de iluminación en las calles tanto las actividades escolares como el horario de atención del municipio debieron modificarse, marcando el inicio de las actividades en las 9 de la mañana.

Ayer hubo energía eléctrica en la mayor parte de la localidad, pero la intendenta Soledad Martínez le pidió a los vecinos “hacer un uso racional de la energía y el agua” hasta tanto “se pueda resolver la reparación parcial sobre la línea de 132 Kw”.

“Tenemos el 98 por ciento de la ciudad con energía eléctrica, el remanente se completará esta noche (por ayer). Le pedimos a la gente que use razonablemente la luz y el agua porque de lo contrario la Cooperativa se verá obligada a realizar cortes”, destacó .

La jefa comunal reveló que “cuando se habilitó -el servicio a- la zona del Alto el consumo promedio se triplicó y es entendible. Ahora que todos tenemos servicio, les solicitamos un uso racional hasta el fin de semana”.

Martínez anunció que el gobernador Omar Gutiérrez comprometió apoyo económico para la realización de 14 obras de gas que permitirán llevar el servicio a los nuevos barrios. “Se trata de un aporte muy importante que nos permitirá resolver en el corto plazo un problema para cientos de vecinos”, sostuvo.

La intendenta confirmó que en la próxima factura de luz habrá un descuento del 30 por ciento para todos los usuarios, cualquiera sea su categoría, gracias a un aporte realizado por el gobierno de la provincia.

“Por nuestra parte vamos a suspender por 6 meses el cobro de la tasa de inspección e higiene a todos los comercios como una forma de atender el mal momento que pasaron. También estamos evaluando postergar el vencimiento de otros impuestos”, anunció.

Poco antes de la conferencia dada por la intendenta, desde el espacio de Nuevo Compromiso habían solicitado convocar a una comité de crisis para atender la situación. “Salimos de un infarto pero estamos en terapia intensiva, la recuperación dependerá de las medidas que se tomen en el corto y mediano plazo”, sostuvo el legislador Eduardo Fuentes, uno de los referentes del sector.

El ex diputado, Pablo Tomasini, había explicado que se le solicitó al gobierno provincial “un aporte para que se realice un descuento del 30 por ciento en las próximas tres facturas de luz”, dado que señaló que “creemos que la intervención del gobierno en esta crisis fue voluntariosa pero escasa e insuficiente”.