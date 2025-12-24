Verano 2026 en Río Negro: 348 efectivos reforzarán la seguridad en los principales destinos turísticos

El gobernador Alberto Weretilneck presentó en Las Grutas el operativo de seguridad para la temporada de verano. Foto: gentileza.

Con el inicio de la temporada de verano, el Gobierno de Río Negro puso en marcha un refuerzo especial de seguridad que incluye 348 policías distribuidos en los destinos con mayor afluencia turística. El plan, presentado en Las Grutas por el gobernador Alberto Weretilneck, apunta a prevenir incidentes y ordenar el movimiento en playas, rutas y zonas recreativas.

«Reforzamos la presencia policial y sumamos tecnología de última generación para prevenir y responder con rapidez», destacó Weretilneck durante la presentación del plan, realizada el 23 de diciembre.

El operativo —diseñado por el Ministerio de Seguridad y Justicia junto a la Policía de Río Negro— se extenderá hasta el 20 de febrero y contempla refuerzos en Bariloche, El Bolsón, Las Grutas, Playas Doradas y El Cóndor, los puntos que concentran mayor movimiento de turistas y residentes. La inversión provincial alcanza los $1.058 millones.

Tecnología, presencia territorial y prevención

Weretilneck subrayó que el dispositivo combina mayor recurso humano con herramientas tecnológicas, entre ellas cámaras con inteligencia artificial y lectoras de patentes: «Invertimos en seguridad con más recurso humano y tecnología de última generación, incorporando cámaras con inteligencia artificial y lectoras de patentes. De esta manera, garantizamos prevención, una respuesta rápida y que turistas y vecinos puedan disfrutar con tranquilidad de los destinos rionegrinos», afirmó.

Nuevos móviles y equipamiento forman parte de la inversión destinada a fortalecer la prevención. Foto: gentileza.

El despliegue prevé una cobertura permanente en playas y sectores costeros, en los accesos urbanos, en zonas comerciales y áreas recreativas, así como en rutas provinciales y puntos de control vial. De esta manera, los efectivos no solo realizan tareas de patrullaje preventivo, sino que también refuerzan los controles de tránsito y acompañan el intenso flujo de vehículos típico de la temporada, especialmente en viajes familiares.

Operativo integral y logística durante 24 horas

La inversión realizada permite sostener un dispositivo integral que incluye móviles, combustible, equipamiento, horas adicionales y logística para el personal. Esto se traduce en una mayor capacidad de respuesta ante emergencias, una presencia más cercana en los barrios y una cobertura continua durante las 24 horas, tanto de día como de noche.

La Policía de Río Negro reforzará patrullajes en playas, áreas recreativas y rutas provinciales. Foto: gentileza.

En la zona Cordillerana, donde se combinan turismo de montaña, eventos y actividades al aire libre, el refuerzo apunta a ordenar la convivencia y prevenir delitos oportunistas.

En la Costa Atlántica, el foco estará puesto en accesos a las playas, sectores de gran concentración y circuitos recreativos, especialmente durante tardes y noches.

Seguridad como política sostenida

El Gobierno provincial remarcó que el operativo de verano forma parte de una política sostenida que considera a la seguridad como una inversión directa en bienestar y desarrollo turístico.

Con más efectivos en la calle y recursos orientados a la prevención, Río Negro busca que tanto residentes como visitantes disfruten la temporada con mayor tranquilidad y confianza.