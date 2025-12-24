¿Dónde está Papá Noel?: seguí en vivo su recorrido para saber a qué hora llega a tu casa

La Navidad ya comenzó en el otro extremo del planeta y, para alimentar la ilusión de los más chicos (y no tanto), Google relanzó su icónica plataforma Santa Tracker. La herramienta, que ya es un clásico de cada 24 de diciembre, permite monitorear en tiempo real el viaje de Papá Noel y sus renos mientras completan el reparto de regalos por todo el mundo.

Para seguir el trayecto minuto a minuto, solo hay que ingresar al sitio oficial santatracker.google.com. Allí se despliega un mapa interactivo de alta precisión que muestra las ciudades que Santa ya visitó, su ubicación actual y hacia dónde se dirige a continuación.

¿Cómo funciona el rastreador de Papá Noel?

La plataforma es mucho más que un GPS. Al ingresar, los usuarios pueden ver:

Contador de regalos: una cifra que se actualiza por segundo mostrando la cantidad de obsequios entregados.

una cifra que se actualiza por segundo mostrando la cantidad de obsequios entregados. Reloj regresivo: el tiempo exacto que falta para que Papá Noel llegue a tu ciudad, según la zona horaria.

el tiempo exacto que falta para que Papá Noel llegue a tu ciudad, según la zona horaria. Próxima parada: el nombre del país y la localidad donde aterrizará el trineo en los próximos minutos.

La travesía comenzó oficialmente en la mañana de este 24 de diciembre y se extenderá hasta las primeras horas del 25, siguiendo el huso horario de cada región.

Juegos y actividades en la «Aldea de Santa»

Además del seguimiento en vivo, el sitio cuenta con una «Aldea» virtual donde los niños pueden participar de juegos educativos, aprender sobre las tradiciones navideñas en otros países y realizar actividades interactivas mientras esperan la medianoche.

Con esta tecnología, la espera del brindis se vuelve más dinámica y permite a las familias compartir un momento de fantasía frente a la pantalla, viendo cómo el trineo cruza océanos y continentes para llegar, finalmente, al arbolito de cada hogar.