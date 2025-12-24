Alberto Weretilneck saludó por Navidad y Año Nuevo: “Momentos de balance, fe y sueños”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, difundió un mensaje de saludo por las fiestas de Navidad y Año Nuevo a través de un video publicado en sus redes sociales. En la grabación aparece junto a su pareja, Andrea Confini, y ambos comparten palabras de reflexión, deseos y buenos augurios para las familias rionegrinas. Los detalles.

Alberto Weretilneck saludó por Navidad y Año Nuevo

Durante su mensaje, Alberto Weretilneck destacó el significado de estas fechas como un tiempo propicio para el balance personal y colectivo. “Navidad, Año Nuevo, son momentos de balance, de reflexión, de amor, pero también son momentos de fe, de esperanzas, de sueños”, expresó el mandatario provincial.

En ese sentido, envió un saludo especial a la comunidad rionegrina y manifestó su deseo de que el año próximo traiga mejoras y oportunidades: “Queremos desearles a todas las familias rionegrinas una feliz Navidad y que el año 2026 sea, en principio, mejor que este”.

El gobernador también puso el foco en los proyectos y aspiraciones personales de cada ciudadano. “Que cada una y uno de ustedes pueda cumplir con los sueños, con los desafíos, con los objetivos que se propusieron”, afirmó, cerrando su intervención con un mensaje afectuoso: “Felicidades, querida familia rionegrina”.

¡Feliz Navidad y un próspero 2026 para todas las familias rionegrinas! 🥂 pic.twitter.com/UC7PxNThMT — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) December 24, 2025

Por su parte, Andrea Confini sumó un mensaje centrado en el valor del encuentro y el compartir. Invitó a disfrutar de las celebraciones junto a seres queridos y remarcó la importancia de los vínculos afectivos. “Disfruten en familia, disfruten con sus amigos, disfruten un buen momento. Compartir hace bien al alma, hace bien al espíritu y nos hace bien a todos”, señaló.

El saludo concluyó con un deseo conjunto de paz y bienestar para las fiestas: “Que tengan una muy linda Navidad y un hermoso 2026”, expresó Confini, en un mensaje que buscó transmitir cercanía y optimismo de cara al nuevo año.